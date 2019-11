Lara Fabian revine în România: noi detalii despre cele două concerte pe care le va susţine

Lara Fabian revine la Bucureşti în luna noiembrie, în cadrul turneului internaţional 50 World Tour, un turneu special pentru artistă deoarece prin intermediul lui celebrează alături de fani vârsta de 50 de ani.

Turneul 50 World Tour, care va începe la sfârşitul anului 2019, este special din trei puncte de vedere: artista împlineşte 50 de ani, celebrează 30 de ani de carieră şi lansarea celui de-al 14- lea album – „Papillon“.

În cadrul concertelor, Lara Fabian va interpreta atât melodiile noi, cât şi piesele celebre precum „Je t’aime“ şi „Je suis malade“. Mai mult, ea va cânta alături de Horia Brenciu.

Artistă belgiană va susţine două concerte la Bucureşti pe 18 şi 19 noiembrie. Biletele se găsesc pe eventim.ro, în reţeaua Eventim şi la Sala Palatului.

Lara Fabian vine pentru a cincea oară în România

Primul concert al Larei Fabian în România a fost în martie 2012, la Sala Palatului din Bucureşti. A revenit doi ani mai tarziu, în octombrie 2014, tot în Capitală, iar concertul s-a desfăşurat tot cu casa închisă.

La Cluj-Napoca a susţinut primul concert în 2016: pe 20 aprilie peste 4.000 de oameni au venit la Sala Polivalenta să o asculte pe cea care îşi numeşte fanii „îngeri“. Lara a revenit şi în martie 2018 cu două concerte la Bucureşti şi Cluj.

„Sensul vieţii mele este legătura pe care o am cu voi, publicul. Însemnaţi atât de mult pentru mine şi cred că şi eu însemn ceva pentru voi. Fără voi, nimic din toate acestea nu ar fi posibil. Voi cânta pentru voi şi pentru fetiţa mea“, spunea cântăreaţa în timpul primului său concert în România. De altfel, ea obişnuieşte să vorbească, înainte de a interpreta piesele, despre lucrurile care au inspirat-o, despre prietenie, reîncarnare şi îngeri.

Cariera Larei Fabian

Lara Fabian, Lara Crokaert pe numele său real, s-a născut pe 9 ianuarie 1970, in Etterbeek (Bruxelles – Belgia). În primii cinci ani din viaţă, ea a locuit în Sicilia, pentru ca în 1975 să se reîntoarcă în ţara natală.

Conturarea carierei sale a început în 1978, când, de Moş Nicolae, a primit în dar de la părinţii săi un pian. Ulterior, Lara a început sa compună primele sale melodii şi să participe la diferite concursuri de amatori. În 1986, ea a câştigat concursul Le Tremplin de Bruxelles, competiţie ce a dus la înregistrarea primului său single, „L’Aziza“.

Recunoaşterea internaţională a artistei vine doi ani mai târziu, în 1988, după participarea la Eurovision cu melodia „Croire“, unde s-a clasat pe locul al patrulea. Primul său disc a fost lansat în 1991 şi a fost foarte apreciat, aducându-i nominalizarea la premiile canadiene Felix şi un turneu de doi ani pe tot cuprinsul Canadei.

În 1994 a lansat al doilea album, „Carpe Diem“, ce i-a adus premiile Felix (care recompenseaza artişti din Quebec) şi Juno (Oscarurile muzicale din Canada).

În 1996, Lara Fabian devine cetăţean canadian şi este aleasă de studiourile Walt Disney să împrumute vocea sa Esmeraldei, pentru producţia „Cocoşatul de la Notre Dame“.

Lara are în repertoriu piese ca „Adagio“ şi „I Will Love Again“ (numărul 1 în Billboard). Melodii ca „I Am who I Am“, „Love By Grace“ şi „Quedate“ se bucură de succes în Brazilia, Spania şi Portugalia. Ea cântă în patru limbi: engleză, franceză, spaniolă şi italiană.