Lady Gaga şi-a surprins fanii la concertul din Las Vegas când l-a invitat pe Bradley Cooper să cânte împreună. Ce piesă au interpretat VIDEO

Cântecul, care a fost nominalizat la premiile Academiei Americane de Film la începutul acestei săptămâni, este ultima piesa a show-ului „Enigma“, o rezidenţă care a început în decembrie, scrie news.ro.

Audienţa nu a ştiut că duetul este în program când actorul a apărut pe scenă. Cei doi s-au îmbrăţişat şi Gaga a continuat la pian. „Te aud în căşti“, i-a spus ea lui Cooper. „Eu nu aud nimic“, a glumit el.

Lady Gaga este nominalizată la categoria „cea mai bună actriţă“ pentru rolul din „A Star is Born“, alături de Yalitza Aparicio („Roma“), Glenn Close („The Wife“), Olivia Colman („The Favourite“) şi Melissa McCarthy („Can You Ever Forgive Me?“).

La începutul lui ianuarie, „Shallow“, compus de Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando şi Andrew Wyatt, a fost desemnat „cel mai bun cântec“ la gala Globurilor de Aur.

„Shallow“ va fi cântat la cea de-a 91-a gală de decernare a premiilor Academiei Americane de Film, ce va avea loc pe 24 februarie, la Dolby Theatre din Hollywood. Lady Gaga şi Bradley Cooper au intrat în cursa pentru prestigioasele statuete, la fel şi filmul în care au evoluat, „A Star is Born“.

