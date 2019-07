Ed Sheeran a făcut senzaţie pe Arena Naţională îmbrăcat într-un tricou al Naţionalei de Fotbal VIDEO

Fără trupă sau backing vocals, dansatori sau orchestră, Ed Sheeran a impresionat publicul doar cu vocea şi chitara.

Peste 50.000 de fani au participat la concertul în premieră susţinut de cântăreţ pe Arena Naţională din Bucureşti şi au ascultat live piese precum „Thinking Out Loud“, „Perfect“ şi „Shape of My Heart“.

Iar microbiştii prezenţi la show au avut parte de o surpriză de senzaţie. Unul dintre cele mai emoţionante momente a fost cel în care, spre finalul spectacolului, artistul britanic a revenit la bis îmbrăcat în tricoul Naţionalei de Fotbal a României şi fluturând steagul tricolor.

Roşcovanul a mărturisit că este bucuros să se afle pentru prima dată în ţara noastră, recunoscând că i se pare extraordinar că românii îi ştiu toate versurile.

Sheeran a dezvăluit şi că va mai rămâne câteva zile în România şi va încerca să viziteze cât mai multe locuri frumoase.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: