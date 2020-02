„La ediţia din acest an, festivalierii vor putea alege din 100 de foodtruck-uri şi un restaurant a la cart situat în parcul de lângă stadion, în spatele scenei Daydreaming, unde servirea se face la masă, cu un meniu făcut de un chef renumit. Ei caută cât mai multe experienţe la Untold şi, în zona de food, le oferim această diversitate, începând cu burgeri, pizza, paste, hot dog, sushi, tacos, burrito, piadine, şi până la pulled porc sandwich, noodles, schnitzel, kebab, falafel, gyros, sau porchetta”, a explicat Bogdan Gheoghiu.

Bogdan Gheorghiu, head of Food& Beverage, UNTOLD şi Neversea

Selecţia nu se face oricum, spune el. ”Degustăm mâncarea înainte, ca să ne asigurăm că are calitatea promisă”, explică el.

Există trei criterii principale după care sunt selectaţi cei care ajung să-şi vândă produsul la UNTOLD: calitatea produselor, capacitatea de producţie şi experienţa, spune acesta. „Suntem atenţi să păstrăm un echilibru şi să existe diversitate în festival. Acesta e motivul pentru care limităm numărul de vendori cu acelaşi produs”, a explicat managerul Food& Beverage din UNTOLD.

Nu contează mărimea afacerii, spune el, atâta timp cât îndeplineşte criteriile.

Peste 370 de mii de oameni au fost, anul trecut la UNTOLD. Aceştia au consumat în total 120.000 de burgeri, 120.000 de hot dog-i, 200.000 de porţii de cartofi, 50.000 de clătite, 50.000 de noodels, 30.000 de pizza.

Pentru orice comerciant, festivalul de la Cluj-Napoca este locul ideal pentru a vinde cât să nu mai munceşti tot anul.

Motiv pentru care solicitările sunt numeroase. „Din totalul celor care ne contactează şi care îşi exprimă dorinţa de a ajunge să devină vendor în festival, păstrăm exact atât cât avem nevoie şi refuzăm destul de mulţi. Avem colaboratori încă de la prima ediţie , dar, pe parcurs, am mai mărit zonele de food şi au mai intrat şi altii . La ediţia din acest an, vom avea maxim ce putem avea ca şi vendori de mâncare cu zone noi dezvoltate”, spune reprezentantul UNTOLD.

În acest moment, atât pentru UNTOLD cât şi pentru Neversea, lista celor care vor putea vinde mâncare în festival s-a definitivat.

Primii artişti anunţaţi la UNTOLD 2020

Organizatorii festivalului au anunţat primii artişti care vin, în 2020, la UNTOLD. The Pussycat Dolls, Iggy Azalea şi David Guetta se numără între primele nume confirmate pentru festivalul Untold 2020, care va avea loc între 30 iulie şi 2 august, la Cluj-Napoca. Din lineup mai fac parte Eric Prydz, Amelie Lens şi Charlotte De Witte. Alături de Pussycat Dolls, grup reunit la finalului lui 2019, după nouă ani de pauză, şi Iggy Azalea, acestea sunt numele care vor fi prezente pentru prima dată pe scena festivalului. Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix şi David Guetta vor reveni la Untold, alături de The Script Above and Beyond, Afrojack, Alesso, Steve Aoki, Los Frequencies Live, Paul Kalkbrenner, Tale of Us, Cirez D, Richie Hawtin, Borgore, Dub FX, Rudimental DJ şi Netsky.

Alţi 200 de artişti urmează să fie anunţaţi, au precizat organizatorii.

Cea de-a şasea ediţie a festivalului Untold va aduce pe cele 10 scene unii dintre cei mai cunoscuţi artişti internaţionali ai momentului, dar şi trupe care s-au reunit şi se bucură în continuare de succes.

Abonamentele pentru festival pot fi cumpărate de pe site-ul untold.com şi au preţuri pornind de la 159 de euro, la care se adaugă taxe.

