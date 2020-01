Cine sunt artiştii care s-au înscris la Eurovision Moldova 2020

Membrii Comitetului de organizare a show-ului naţional Eurovision Moldova au ales 35 de interpreţi din cei 36 care şi-au depus dosarele pentru a concura în etapa audiţiilor live, care vor fi difuzate pe TV, notează agora.md.

Conform Regulamentului, după etapa de audiţii live, Comitetul de organizare la consultarea echipei de jurizare va decide dacă va fi organizată încă o etapă de selecţie – Finala Naţională.

Melodiile participanţilor pot fi ascultate aici













Cei 35 de participanţi din etapa naţională Eurovision Moldova sunt:

1. Che-MD feat Irina Revenco – Adio

2. Maria Ciolac – Our home

3. Viorela Moraru – Remedy

4. Dima Jelezoglo – Do it slow

5. LANJERON – Hi Five

6. Nicolae Untilă – Call me please

7. Vovian – 10 minuni în Moldova

8. Maxim Zavidia – Take control

9. Valentin Uzun si Irina Kovalsky – Moldoviţa

10. Diana Popa – Believe me

11. Danny Cruise – My love

12. Olea Roşu – Alive

13. Catarina Sandu – Die for you

14. Ray Barc – I’m shy

15. Tudor Bumbac – Te-am vazut în vis pe tine

16. Georgeta Burlacu – Răspunde!

17. Sasha Bognibov – Big brother

18. Katerina S – We are done

19. Sasha Letty – Summer of love

20. Live Beat – Love me now

21. Valeria Paşa – It’s time

22. Liusia Znamensky

23. Julia Ilienko ft. Mishel Dar – Tears

24. Natalia Gordienko – Prison

25. Petronela Donciu si Portărescu Andreea – We will be legend

26. Carolina Rakoviţă – Dancing in the sunrise

27. Angel Kiss cu două melodii – My Own Queen şi You are my dance

28. Lavinia Rusu – Touch

29. Irina Kit – Chain Reaction

30. Alexandru Cibotaru – Cine te-a facut să plîngi

31. Midone Denis – Like a champion

32. Pasha Parfeni – My wine

33. Lave – Wildfire

34. Diana Brescan – Let’s go together

35. Diana Rotaru – Dale dale

Un număr de 41 de ţări vor participa anul acesta la Eurovision, concurs ale cărui semifinale sunt programate pentru 12 şi 14 mai, iar finala pentru 16 mai. Treizeci şi cinci de naţiuni vor concura în semifinale, Bulgaria şi Ucraina revenind în listă, iar şase (grupul celor cinci mari plătitori - Franţa, Germania, Spania, Italia şi Marea Britanie -, şi ţara gazdă) direct în finală.

Despre Eurovision

În septembrie 2019, Consiliul de Administraţie al televiziunii publice a aprobat participarea României la următoarea ediţie Eurovision. Ţara noastră va alege şi anul acesta reprezentantul cu ajutorul juraţilor şi al votului telespectatorilor. Ester Peony a reprezentat România anul trecut şi nu s-a calificat în finală.

Show-urile Eurovision, care sunt urmărite în medie de 180 de milioane de telespectatori, vor fi prezentate anul acesta de actriţa Chantal Janzen, de cântăreaţa Edsilia Rombley, care a participat de două ori la Eurovision, şi de solistul Jan Smit.

Concursul Eurovision este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de EBU - cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. El se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

La Eurovision 2020 vor participa: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Republica Moldova, Olanda, Macedonia de Nord, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără ABBA, Julio Iglesias, Toto Cutugno, Celine Dion şi Johnny Logan. În 2015, a intrat în cartea recordurilor ca cel mai longeviv concurs muzical din lume.