Care au fost cei mai ascultaţi artişti pe Spotify în 2019: peste 6,5 miliarde de accesări pentru primul loc

Rapperul şi producătorul american Post Malone a fost cel mai ascultat artist de pe Spotify în 2019, piesele sale având peste 6,5 miliarde de accesări, potrivit topului anual întocmit de platforma de streaming

De asemenea, „Hollywood’s Bleeding“, este al doilea cel mai ascultat album de pe platformă, în timp ce „Sunflower“, colaborarea lui Post Malone cu Swae Lee, este a treia cea mai ascultată melodie din 2019.

A doua cea mai ascultată artistă pe Spotify este Billie Eilish, revelaţia anului 2019.

În plus, albumul ei de debut, „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“, este cel mai accesat, cu peste 6 miliarde de stream-uri, iar hit-ul „bad guy“ este pe locul secund în topul pieselor.

Top trei cei mai ascultaţi artişti de pe Spotify în 2019 este completat de Ariana Grande (26 de ani).

„Señorita“, cântat de Shawn Mendes şi Camilla Cabello, este cel mai ascultat cântec al anului, cu peste 1 miliard de accesări, urmat îndeaproape de „bad guy“ al lui Billie Eilish, cu peste 990 de milioane de accesări. Topul e completat de „Sunflower“ – Post Malone şi Swae Lee, „7 Rings“ – Ariana Grande şi „Old Town Road - Remix“ – Lil Nas X & Billy Ray Cyrus.

Cât priveşte podcastul, cel mai accesat a fost anul acesta „The Joe Budden Podcast with Rory & Mal“.

În ultimul deceniu, rapperul Drake a fost cel mai ascultat artist pe Spotify, la nivel global, cu 28 de miliarde de accesări. El e urmat de Ed Sheeran, Post Malone, Ariana Grande şi Eminem. La categoria artiste, Ariana Grande conduce într-o listă completată de Rihanna, Taylor Swift, Sia şi Beyoncé.

Cea mai ascultată piesă din ultimul deceniu este „Shape of You“ a lui Ed Sheeran, cu peste 2,3 miliarde de accesări. Topul global e completat de „One Dance“ – Drake, Kyla & WizKid, „rockstar (feat. 21 Savage)“ – 21 Savage & Post Malone, „Closer“ – Halsey & The Chainsmokers şi „Thinking out Loud“ – Ed Sheeran.