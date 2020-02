Bruce Dickinson, în România. Fanii Iron Maiden, discuţie liberă cu muzicianul

Legendarul Bruce Dickinson, solistul Iron Maiden, ajunge in Romania pentru o intalnire speciala cu fanii sai intitulata „What Does This Button Do?: An Evening With Bruce Dickinson”. Evenimentul va avea loc la Sala Radio in data de 8 februarie 2020. Accesul in Sala Radio se face incepand cu ora 19:00, iar evenimentul incepe la ora 20.15.



PROGRAM:

19:00 Deschidera usilor – intrarea in foaierul Salii Radio (unde se vor scrie pe cartoane speciale intrebarile pentru Bruce)

19:30 Intrarea in sala

20:15 Bruce Dickinson’s one man show – part I

21:10 Pauza

21:25 Bruce Dickinson’s one man show – part II



Toti posesorii de bilete sunt rugati sa vina pregatiti cu un pix si cu o intrebare pentru Bruce.

La intrare, toti posesorii de bilet vor primi un carton special pe care trebuie sa scrie intrebarea si apoi sa il depuna in locul special amenajat langa standul de merch. De acolo se poate cumpara si cartea lui Bruce Dickinson. Important este ca pana la pauza show-ului toate intrebarile sa fie depuse in locul special amenajat.



In limita in care vor mai ramane bilete, in ziua concertului se vor putea cumpara numai de la Sala Radio.



Daca faceti poze cu telefonul mobil, blitul trebuie sa fie oprit!



Este interzis accesul cu:

– sticle;

– mancare sau bauturi de orice fel;

– artificii, arme, obiecte periculoase;

– obiecte cu laser (ex. pointere, brichete cu laser);

– aparate foto/video profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detasabil);

– aparate de inregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale;

Organizatorii nu vor stoca si nu vor pazi obiectele prezentate in lista de mai sus pe durata evenimentului!

– Accesul in spatiul de eveniment va fi permis unei singure persoane pe baza biletului valid, o singura data. Biletul in baza caruia se va face accesul va trebui pastrat pe toata durata concertului.

Bruce Dickinson reprezinta una dintre cele mai emblematice figuri din istoria muzicii rock. Pe langa zecile de ani in care a scris istorie alaturi de Iron Maiden, Bruce a dus si o viata extrem de captivanta. A reusit sa faca in paralel o multime de lucruri, fiind chiar in acest moment capitan si pilot al unei linii aeriene, antreprenor in aviatie, berar, speaker motivational, scenarist, scriitor de proza, prezentator radio, actor, realizator de emisiuni tv si scrimer.



In 2017 Bruce a inceput sa-si promoveze autobiografia printr-un mic turneu in Anglia. „What Does This Button Do?” a devenit best seller in topurile New York Times si UK Times, ceea ce a dus in scurt timp la un adevarat turneu mondial de intalniri cu fanii. Evenimentul s-a transformat treptat intr-un one-man show veritabil ce dureaza peste doua ore.

Intalnirea este impartita in doua segmente: in prima parte, Bruce vorbeste cu mult umor despre viata lui in Iron Maiden si in afara Iron Maiden. Cea de-a doua parte este rezervata in exclusivitate intrebarilor puse de cei din public – zeci de minute in care fanii pot discuta cu legendarul solist.



Nu ratati aceasta sansa unica de a participa alaturi de una dintre figurile iconice ale muzicii la un eveniment intim si captivant. Bruce Dickinson aduce one-man show-ul sau vorbit pentru prima oara in Romania!



Bilete:

Iabilet.ro - https://www.iabilet.ro/ bilete-bruce-dickinson-what -does-this-button-do-43451 /

Bilete.ro - https://www.bilete.ro/ bruce-dickinson-what-does-t his-button-do/ bruce-dickinson-what-does-t his-button-do-08-feb-2020