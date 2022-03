Armin van Buuren, Tom Odell şi Jamala vin pe 12 martie în Bucureşti, la WE ARE ONE. Cel mai mare concert caritabil din România pentru poporul ucrainean

Unul dintre cei mai iubiţi DJi la nivel mondial, Armin van Buuren, vine sâmbătă, 12 martie, în Bucureşti, pentru WE ARE ONE. Artistul este extrem de apropiat de români şi a acceptat cu empatie şi bucurie invitaţia de a fi alături de fanii lui din România, pentru a sprijini împreună ucrainenii care trec în această perioadă prin momente dificile.

Tom Odell, artistul care semnează celebra piesa Another Love, imnul celor care protestează paşnic pentru pace zilele aceasta în întreaga lume, va cânta sâmbătă pe Arena Naţională şi va transmite un mesaj de unitate şi iubire.

Jamala, artista de origine ucraineană şi câştigătoarea concursului Eurovision 2016 cu piesa 1944, vine la WE ARE ONE. În acest moment, România este noua ei casă, fiind refugiată, alături de alte sute de mii de persoane care zilnic îşi părăsesc ţara pentru a-şi salva vieţile. Ea va avea un moment special pe 12 martie în cadrul evenimentului, pentru a fi alături de poporul său.

Delia, CTC, Lidia Buble, Feli, DJ Project, Manuel Riva, Alina Eremia, Dirty Nano, AMI, VUNK, Voltaj, Olivia Addams, EMAA, Andia, Sasha Lopez, Misha Miller, Adda, Liviu Teodorescu, Coma, Les Elephants Bizarres, WRS, Bitza, Otilia, Olix şi Yuka sunt artiştii care completează line-up-ul WE ARE ONE.

Evenimentul va fi prezentat de Andreea Esca şi Andi Moisescu.

Fiecare bilet la eveniment reprezintă donaţia pentru susţinerea ucrainenilor şi poate fi cumpărat de pe weareoneromania.com.

Banii obţinuţi în urma evenimentului vor fi donaţi către Crucea Roşie Română. De asemenea, pentru a putea susţine cât mai mult poporul ucrainean, pot fi făcute donaţii către Crucea Roşie Română, aici, în conturile organizaţiei sau prin SMS, la 8825, cu textul “ONE”.

O campanie SAGA FESTIVAL, PRO TV, KISS FM şi Primăria Municipiului Bucureşti pentru poporul ucrainean.

Line-up complet WE ARE ONE

Armin van Buuren, Tom Odell, Jamala, INNA, Carla’s Dreams, Spike, Grasu XXL, Andra, Guess Who, Irina Rimes, Vama, Antonia, Horia Brenciu, Delia, CTC, Lidia Buble, Feli, DJ Project, Manuel Riva, Alina Eremia, Dirty Nano, AMI, VUNK, Voltaj, Olivia Addams, EMAA, Andia, Sasha Lopez, Misha Miller, Adda, Liviu Teodorescu, Coma, Les Elephants Bizarres, WRS, Bitza, Otilia, Olix, Yuka.