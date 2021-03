Annie Lennox: „Consider vaccinul anti-COVID-19 un privilegiu”

Iată ce a scris Annie Lennox, laureată a unui Oscar, a unui Glob de Aur şi a patru premii Grammy: „Totul este foarte bine. Nu am reacţii adverse. Voi purta însă în continuare masca şi voi păstra distanţa socială. De-a lungul vieţii mele am fost vaccinată împotriva a numeroase boli precum poliomielita, tetanos, febră tifoidă, difterie şi variolă şi sunt extrem de recunoscătoare că datorită acestor vaccinuri nu a trebuit să trec prin problemele medicale cauzate de către aceste boli. Consider vaccinul anti-COVID-19 un privilegiu. Nu vreau să mă infectez cu SARS-CoV-2 şi să ajung într-un spital să fiu ventilată mecanic, cum s-a întâmplat cu sute de mii de oameni ce din păcate au decedat. Şi nici nu vreau să trăiesc cu efectele pe termen lung cauzate de COVID-19”.

După ce a făcut carieră cu Eurythmics în anii 1980, Annie Lennox a urmat o carieră solo din 1992. A vândut până acum aproape 100 de milioane de albume, fiind considerată cea mai de succes artistă britanică din istorie.

Cunoscută pentru implicarea sa constantă în acţiuni umanitară, Annie Lennox a fost decorată în 2011 de către regina Elisabeta a II-a cu Ordinul Imperiului Britanic.

Vă mai recomandăm şi:

Annie Lennox s-a căsătorit a treia oară

FOTO VIDEO Sexualitatea explicită din videoclipuri, combătută cu un sistem de rating asemănător celui pentru filme