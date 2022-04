Adevărul Live de la 13.00: Noi headliners la Electric Castle

5 zile, 10 scene pregătite, peste 250 de artişti din toate zonele muzicale - a opta ediţie Electric Castle readuce festivalul în formatul consacrat, dar cu multe noutăţi ce aşteaptă să fie descoperite, între 13- 17 iulie, pe domeniul Bánffy din Bonţida. Organizatorii promit un festival extins ca suprafaţă şi experienţe noi pentru cei 30.000 de fani care au deja achiziţionate abonamente şi cei care decid să li se alăture.

Twenty One Pilots, Gorillaz şi Deftones sunt trupe ce trebuie văzute live măcar o dată în viaţă, pentru a trăi lecţii de show şi muzică predate pe viu. Reconfirmarea lor pentru Electric Castle este cu atât mai importantă cu cât, în cei 2 ani de pauză din turnee mondiale, trupele au avut timp să iasă cu materiale noi. Twenty One Pilots a scos, anul trecut, cel de-al 6-lea album din carieră – Scale and Icy – un material care conţine exact amestecul de rock, rap si synth-pop pe care milioane de fani, inclusiv din România, îl aşteptau pentru a completa deja celebrele hit-uri Stressed Out sau Ride. Concertele lor sunt întotdeauna un amestec de haos şi de melancolie în doze intense, precum e de aşteptat şi la Bonţida, în premieră în România.

Deftones sunt deja în istoria muzicii nu metal, loc confirmat şi de albumul pandemic Ohms nominalizat la Grammy şi votat în top 10 cele mai bune albume ale anului 2020 de marile publicaţii de muzică din lume, ascultat, live, în premieră pentru România, la Electric Castle. După aproape 30 de ani de existenţă „virtuală”, Gorillaz continuă să surprindă chiar şi generaţia ce abia acum descoperă marile hit-uri precum Feel Good sau Rock the house. Pe raftul cu premii Grammy, Brit Awards, MTV sperăm că vor pune premiul pentru cel mai bun show la EC8.

Noi, pe afişul Electric Castle 8, sunt pionierii muzicii deep house, Disclosure, dar şi Peggy Gou, unul dintre cele mai dorite nume pe scenele dance din lume. Artista, născută în Coreea de Sud, are un extraordinar talent de a transforma toate piesele cu care intră în contact, iar gou-mania este deja un fenomen internaţional ce se va extinde şi la noi.

De la ora 13.00, Renate Rozenburg, PR Manager Electric Castle, vorbeşte la Adevărul Live despre noutăţile ediţiei cu numărul 8 a festivalului.