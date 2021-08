A murit Don Everly, unul dintre fondatorii trupei Everly Brothers

Muzicianul The Everly Brothers - care a lansat 21 de albume de studio împreună cu fratele său, Phil - a murit sâmbătă în locuinţa sa din Nashville, conform Agerpres.

"Cu imensă tristeţe şi regret anunţăm trecerea în nefiinţă a lui Isaac Donald Everly, astăzi. În urma sa rămân soţia Adela, mama Margaret, copiii Venetia, Stacy, Erin şi Edan, nepoţii Arabella, Easan, Stirling, Eres, Lily şi Esper", se menţionează într-un mesaj publicat pe pagina de Instagram a trupei Everly Brothers.

Un reprezentant al familiei a declarat pentru Los Angeles Times că "Don s-a ghidat în viaţă după cum i-a dictat inima" şi şi-a "exprimat recunoştinţa pentru faptul că a avut capacitatea de a-şi trăi visul... alături de sufletul său pereche, soţia sa, Adela, şi pentru că şi-a făcut cunoscută muzica".

Fraţii Phil şi Don Everly au fondat trupa Everly Brothers la începutul anilor ’50, marcând, prin piesele lor, epoca de început a rock-and-roll-ului. De altfel, multe dintre trupele cunoscute ca The Beatles, Simon & Garfunkel sau The Bee Gees au fost influenţate de stilul formaţiei Everly Brothers, cântând, la începuturile lor, coveruri după piesele celor doi fraţi. „Le datorăm băieţilor ăstora totul. Ei au început.“, spunea cântăreţul american Bob Dylan despre cuplul american.

Cei doi cântăreţi au început să cânte, de mici, muzică country la o emisiune de radio a familiei lor, în Shenandoah, Iowa. În anii ’50 şi ’60 au devenit celebri cu hiturile „All I Have To Do Is Dream“, „Wake Up Little Suzie“, „Cathy's Clown“ şi „Bye Bye Love“.

Don a fost inclus în Musicians Hall of Fame and Museum (MHOF) din Nashville în 2019, fiind recompensat cu premiul "Iconic Riff" pentru interpretarea sa la chitară ritmică în secvenţa introductivă a melodiei de succes "Wake Up Little Susie" din 1957.