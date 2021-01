„Wonder Woman 1984” s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend

Producţia a generat, în al doilea weekend de la debut, încasări de 5,5 milioane de dolari. La nivel internaţional, filmul a înregistrat încasări de 10,5 milioane de dolari în acelaşi interval. Faţă de weekendul de debut, „Wonder Woman 1984” a avut încasări cu 67,1% mai scăzute la nivel nord-american, potrivit boxofficemojo.com.

Animaţia „The Croods: A New Age” a urcat un loc în listă, până pe doi, după ce, în al şaselea weekend de la premieră, a generat încasări de 2,18 milioane de dolari, o creştere de aproximativ 25% faţă de weekendul anterior.

Filmul „News of the World”, regizat de Paul Greengrass, cu Tom Hanks în rol principal, a coborât un loc, până pe trei, după ce a generat încasări de 1,69 milioane de dolari în al doilea weekend de la debut.

„News of the World”, bazat pe romanul din 2016 al lui Paulette Jiles, îl are în centru pe căpitanul Jefferson Kyle Kidd care merge din oraş în oraş şi împărtăşeşte ştiri despre preşedinţi şi regine, despre confruntări celebre, catastrofe şi aventuri din diverse locuri îndepărtate. Când întâlneşte o fată în vârstă de 10 ani (rol interpretat de Helena Zengel), care fusese luată de tribul Kiowa în urmă cu câţiva ani, el promite să o ducă înapoi părinţilor ei.

Filmul fantasy „Monster Hunter”, regizat de Paul W.S. Anderson, cu Milla Jovovich în rol principal, s-a menţinut pe poziţia a patra în top, cu încasări de 1,25 de milioane de dolari generate în al treilea weekend de la lansare.

Thrillerul „Fatale”, cu Hilary Swank şi Michael Ealy în distribuţie, a obţinut în al treilea weekend de la debut încasări de 700.000 de dolari şi s-a clasat pe poziţia a cincea, în urcare un loc faţă de weekendul trecut.

Top 10 este completat de „Promising Young Woman”, „Pinocchio”, „The War with Grandpa”, „Alien” (relansat) şi „Freaky”.