Sebastian Stan, într-un nou film Netflix. Ce rol va avea FOTO

Sebastian Stan va juca alături de Tom Holland, Jason Clarke, Mia Wasikowska, Robert Pattinson, Riley Keough şi Bill Skarsgard.

Filmul este o adaptare a romanului omonim scris de Donald Ray Pollock şi apărut în 2011, iar acţiunea este plasată într-un oraş fictiv, Knockemstiff, de-a lungul a două decenii. În centru, un copil hărţuit de colegii de şcoală care ajunge criminal în serie, predicator şi şerif corupt.

Antonio Campos, care a mai semnat „The Sinner“ şi „Christine“, va regiza după un scenariu scris împreună cu Paulo Campos.

Chris Evans FOTO Guliver/Getty Images

Producători vor fi Randall Poster, Jake Gyllenhaal şi Riva Marker de la Ninestories şi Max Born. Annie Marter şi Jacob Jaffke vor fi producători executivi.

Sebastian Stan a mai jucat în „Captain America: The First Avenger“, „Ant-Man“, „Captain America: Civil War“, „Black Panther“ şi „Avengers: Infinity War“. El a mai făcut parte din distribuţia filmelor „Ricki and the Flash“, „The Martian“ şi „I, Tonya“.

Evans a fost Captain America în filmele Marvel. El s-a aflat în discuţii pentru a interpreta rolul principal în „Infinite“, regizat de Antoine Fuqua, produs de Paramount Pictures.