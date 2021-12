Se lansează „Trilogia Ceauşescu“! Trei filme documentare despre dictator şi o pleiadă de artişti surprinşi în filmări omagiale care n-au mai fost difuzate

La 32 de ani de la Revoluţia din 1989, numele lui Nicolae Ceauşescu continuă să stârnească un interes deosebit. Există numeroşi români marcaţi de o ură viscerală cu privire la fostul dictator, dar şi foarte mulţi nostalgici după anii „Epocii de Aur“. Un sondaj realizat în urmă cu câţiva ani de către Institutul de Studii Sociale arăta că unul din cinci români are o părere excelentă despre preşedintele Republicii Socialiste România, acesta fiind, la vremea respectivă, cel mai popular dintre foştii şefi de stat.

Deşi despre Nicolae Ceauşescu şi familia sa s-au scris tomuri întregi, iar regimul său a fost explorat de numeroşi regizori de teatru şi film, subiectul este departe de a fi epuizat. La capătul unei munci titanice, după ce a urmărit kilometri de peliculă „de protocol“ şi secvenţe omagiale, cineastul Ştefan Chiriac a finalizat trei documentare de lungmetraj despre fostul dictator şi familia acestuia, care pot fi urmărite începând de astăzi, gratuit, pe canalul de YouTube „Video Wasteland“.

„Mi-am propus mai întâi să realizez un film documentar, însă au ieşit în cele din urmă trei lungmetraje. Sunt filme de montaj care pun cap la cap, fără niciun comentariu din partea mea, fragmente din viaţa Ceauşeştilor. Mi-aş dori ca aceste pelicule, care reprezintă până la urmă o adevărată lecţie de istorie, să fie văzute de cât mai multă lume. Deşi am avut discuţii cu mai mulţi producători, am ales în cele din urmă să popularizez aceste filme prin intermediul platformei YouTube tocmai datorită acestui fapt. Sper să fie de interes şi pentru generaţia Tik Tok, despre care se spune că se plictiseşte după 15 secunde“, ne-a mărturisit Ştefan Chiriac.

Primul film, „Om între oameni, pentru oameni om“, reuneşte o selecţie de filmări omagiale dedicate Conducătorului, cel de-al doilea, „Caseta“, reprezintă o perspectiva unică asupra Festivalului Tineretului şi Studenţilor din Coreea de Nord, ediţia a XIII-a, care a avut loc chiar în anul 1989, în timp ce cel de-al treilea lungmetraj, „Onomastica“, este dedicat lui Nicuşor Ceauşescu şi conţine atât imagini oficiale avându-l ca protagonist pe fiul cel mic al dictatorului, cât şi foarte multe filmări private.

Cele trei filme marchează debutul lui Ştefan Chiriac în cinematografia românească, iar cineastul promite că nu se va opri aici: „Cochetez de mic copil cu această lume a filmului, dar iată că debutul mi-l fac la 40 de ani. Bine că nu sunt ca alţii, «tânără speranţă» la 62 de ani! Tot e ceva… Sunt foarte multe lucruri inedite în cele trei filme, imagini care nu au fost difuzate niciodată. Am vizionat peste 100 de ore de filmări brute din care am extras 6! Proiectul «Trilogiei Ceauşescu» m-a costat, din banii mei, «pă persoană fizică», aşa cum îmi place să zic, circa 10.000 de euro, bani investiţi în aparatura necesară pentru a viziona toate suporturile pe care au fost imprimate aceste imagini. N-am urmărit şi nu urmăresc un scop financiar prin acest demers, ci doar scoaterea la lumină a unor «comori» ce au fost la un pas să fie definitiv pierdute…În tot acest răstimp am avut un singur sprijin adevărat, prietenul meu din copilărie, Cristi Şerban, care cu dibăcie mi le-a montat şi lucrat pe partea de sunet. Îi mulţumesc şi lui Viorel Sergovici, care mi-a filmat interviul cu Emilian Urse pe care l-am inserat în «Caseta». Le mulţumesc anticipat, de asemenea, tuturor celor care vor avea răbdarea să vizioneze aceste filme. Mai în glumă, mai în serios, aştept acum cu nerăbdare înjurăturile şi pietrele în geam…“.

Tânăra Loredana Groza, surprinsă într-o filmare ce a fost redescoperită de către Ştefan Chiriac