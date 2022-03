Premiile Oscar 2022: Care sunt cele zece pelicule nominalizate la categoria „Cel mai bun film“ şi unde le poţi vedea

Gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc luni dimineaţă, începând cu ora 3.00 (ora României) şi va putea fi urmărită, în ţara noastră, doar online, pe voyo.ro.

Belfast - o capodoperă semi-autobiografică care spune povestea unui puşti care se joacă folosind o sabie de lemn, în vreme ce pe străzile din Belfast se dă un război adevărat între catolici şi protestanţi. Film disponibil pe Amazon Prime

CODA - Child of Deaf Adults (Copilul unor Adulti Surzi) este despre o fată care îşi ajută părinţii cu deficienţe de auz. Film disponibil pe Apple TV.

Don’t Look Up - Leonardo di Caprio şi Jennifer Lawrence sunt doi astronomi care încearcă să avertizeze pe toată lumea că Pământul urmează să fie lovit de o cometă. Film disponibil pe Netflix.

Drive my Car - Adaptare după un roman scris de Haruki Murakami, în care un văduv traumatizat regizează Unchiul Vania, capodopera lui Cehov. Film disponibil pe HBO Max.

Dune - ecranizarea celebrei serii literare a lui Frank Herbert. Film disponibil pe Amazon Prime, Apple TV, HBO Max.

King Richard - Will Smith îl joacă pe Richard Williams, tată celebrelor jucătoare de tenis Serena şi Venus. Film disponibil pe HBO Max, Amazon Prime.

Licorice Pizza - Povestea Alanei Kane şi a lui Gary Valentine descoperind prima iubire în Valea San Fernando, 1973. Va fi disponibil pe Amazon Prime.

Nightmare Alley - Bradley Cooper îl joacă pe înşelătorul Stan Carlisle, un tânăr ambiţios, capabil de orice pentru a-şi atinge scopurile. Un film noire, cu o distribuţie de excepţie. Film disponibil pe Hulu, HBO Max.

The Power of the Dog - filmul favorit la Oscar. Un fermier dominator, dar carismatic, duce un război de intimidare asupra noii soţii a fratelui său şi a fiului ei adolescent - până când secretele ascunse de mult timp ies la iveală. Disponibil pe Netflix.

West Side Story - Un musical regizat de Steven Spielberg, o adaptare a producţiei din 1957, care spune povestea iubirii interzise şi a rivalităţii dintre două grupuri care provin din medii şi etnii diferite. Disponibil pe Disney+, HBO Max.

Fimele nu sunt disponibile pe piaţa din România pe toate platformele de streaming amintite.