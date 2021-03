Lungmetrajul „Nomadland” al lui Chloé Zhao a câştigat marele premiu al Sindicatului producătorilor americani

Trofeul „Darryl F. Zanuck” acordat pentru producţia unui film este unul dintre principalii indicatori pentru câştigătorii premiilor Academiei americane de film.







El a fost obţinut miercuri seară de producătorii Mollye Asher, Dan Janvey, Frances McDormand, Peter Spears şi Chloé Zhao.





Anul trecut, marele câştigător al premiilor PGA a fost „1917” al lui Sam Mendes, însă Oscarul pentru cel mai bun film a revenit producţiei sud-coreene „Parasite”, care primise până atunci doar premiul Sindicatului actorilor americani pentru întreaga distribuţie.





La premiile de anul acesta ale PGA, animaţia „Soul” a Pixar, produsă de Dana Murray, s-a impus între lungmetrajele de gen, consolidându-şi şi ea statutul de favorită la Oscar.





La categoria televiziune, ultimul sezon al „Schitt’s Creek” (Pop TV) a câştigat premiul pentru serial de comedie, iar „The Crown” (Netflix) s-a impus la categoria serial - dramă.





Producţia „The Queen’s Gambit” (Netflix) a fost premiată ca cea mai bună miniserie, iar la categoria film de televiziune a fost ales „Hamilton” (Disney Plus).





Între câştigătorii serii s-au numărat sezonul al şaptelea al emisiunii „Last Week Tonight with John Oliver” (HBO), sezonul al 12-lea din „RuPaul’s Drag Race” (VH1), „The Power of We: A Sesame Street Special” (HBO Max) şi sezonul al treilea din „Carpool Karaoke: The Series” (Apple TV).





La nivel de studiouri, Netflix a primit două trofee, iar Disney Plus, ESPN, HBO, HBO Max, Apple TV, Pixar, Pop TV, Searchlight Pictures, VH1 şi YouTube câte unul.