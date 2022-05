INTERVIU - Noah Schnapp, protagonist în serialul Netflix „Stranger Things”: „Sezonul 4 este mult mai sângeros decât cele precedente”

Un tribut adus filmelor clasice din anii '80 care au captivat o întreagă generaţie, „Stranger Things” este o dramă palpitantă, cu acţiunea plasată în Hawkins, un orăşel aparent obişnuit din Indiana. După ce un puşti dispare pur şi simplu fără urmă, grupul său unit de prieteni şi membri ai familiei caută răspunsuri şi este prins într-o serie de evenimente mortale şi cu miză mare. Dincolo de aparenţele acestui orăşel banal, pândeşte un extraordinar mister supranatural, care include experimente ultrasecrete, conduse de autorităţi şi un portal periculos, care leagă lumea noastră de un târâm sinistru, cu o putere uriaşă. Toate acestea vor pune la încercare prietenii şi vor da peste cap viaţa locuitorilor, iar ceea ce va fi descoperit va schimba pentru totdeauna oraşul Hawkins şi, poate, chiar întreaga lume.

De la lansarea sa în 2016, fenomenul internaţional „Stranger Things” a strâns peste 65 de premii şi 175 de nominalizări, inclusiv la premiile Emmy şi Grammy, Globul de Aur, premiile SAG, DGA, PGA, WGA şi BAFTA, premiul Peabody, premiul AFI pentru Programul TV al anului, premiile People’s Choice, MTV Movie & TV, Teen Choice şi multe altele.

Această producţie nominalizată de trei ori la premiul Emmy la categoria „cea mai bună dramă” este una dintre cele mai urmărite de pe Netflix, sezonul 3 acumulând 582 de milioane de ore de vizionare şi clasându-se pe locul 2 pe lista celor mai populare seriale în limba engleză din Top 10 Netflix.

„Stranger Things” a fost creat de fraţii Duffer şi este produs de Monkey Massacre Productions şi 21 Laps Entertainment, producţia executivă fiind asigurată de fraţii Duffer, alături de Shawn Levy şi Dan Cohen de la 21 Laps Entertainment, Iain Paterson şi Curtis Gwinn.

Sezonul 4

De la bătălia de la Starcourt, care a semănat teroare şi haos în Hawkins, au trecut şase luni. Confruntându-se cu urmările acelor evenimente, membrii grupului de prieteni sunt despărţiţi pentru prima dată, iar dificultăţile vieţii de liceu complică şi mai mult lucrurile. În aceste momente de vulnerabilitate, apare o nouă şi terifiantă ameninţare supranaturală şi un mister înfiorător care, odată dezlegat, ar putea pune capăt ororilor din Lumea Răsturnată.

Interviul cu actorul Noah Schnapp

Cum a fost revenirea pentru sezonul patru după o pauză atât de lungă?

Noah Schnapp: A fost grozav. Din cauza pandemiei, am fost nevoiţi să schimbăm de mai multe ori data începerii filmărilor. Şi, după atâtea amânări, abia aşteptam să mă întorc pe platou şi să fiu împreună cu toţi ceilalţi. A fost un fel de reîntâlnire uriaşă. În plus, micul nostru grup a filmat în New Mexico, iar asta a fost foarte cool.

Cum se încheie sezonul 3 şi de la ce porneşte sezonul 4?

Schnapp: La sfârşitul sezonului 3, Will, Jonathan, Mike, Unsprezece şi Joyce pleacă spre Lenora Hills, un oraş din California. Acest lucru creează premisele pentru un fir narativ separat, care ne plasează acolo pe parcursul întregului sezon 4. Will e un fel de a cincea roată la căruţă, iar principala lui menire este să aibă grijă de Unsprezece şi de Mike şi să se asigure că cei doi sunt în siguranţă.

Care sunt cele mai importante schimbări din acest sezon?

Schnapp: În primul rând, sezonul 4 este mult mai sângeros decât cele precedente. Este foarte întunecat. În al doilea rând, nimic nu mai este organizat în funcţie de perioada de timp. De regulă, acţiunea din serialul nostru se derulează într-o anumită perioadă, de exemplu, în vara lui 1985 sau ceva de genul acesta. Acest sezon este organizat în funcţie de locaţie. Avem grupul nostru din Lenora Hills, obişnuitul grup din Hawkins şi mai avem şi grupul din Rusia. Evident, din fericire, ne adunăm cu toţii la final, aşa cum se întâmplă întotdeauna în STRANGER THINGS.

Cum a fost prima întâlnire pe marginea scenariului?

Schnapp: Întotdeauna e grozav să ne întoarcem la cititul scenariului. Este primul lucru pe care îl facem când revenim pentru un nou sezon. Este momentul în care ni se dezvăluie pentru prima dată cum va fi sezonul respectiv. Ai ocazia să-i auzi pe toţi citindu-şi replicile şi apar şi personajele noi. De data aceasta, a fost şi mai interesant, pentru că am avut ocazia sa cunosc un nou personaj din grupul meu, adică pe Argyle, interpretat de Eduardo Franco. Este extraordinar. Cel puţin jumătate din bucuria pe care ţi-o aduce acest job ţine de faptul că ai ocazia să cunoşti oameni şi să te apropii de ei. Iar aceste prime întâlniri sunt grozave din acest punct de vedere. De asemenea, este interesant să auzi publicul râzând sau ţinându-şi respiraţia la anumite scene, pentru că, în timpul filmărilor sau când vedem serialul pe Netflix, nu putem surprinde aceste reacţii live.

Vorbiţi-ne despre atmosfera de film horror clasic din oraşul Hawkins din acest sezon.

Schnapp: Fraţii Duffer vorbesc mereu despre filmele din anii ’80 care i-au inspirat, respectiv despre o mulţime de producţii marca Stephen King, A Nightmare on Elm Street şi altele de acest gen. Dar, din moment ce grupul meu se află în California, atmosfera este ceva mai caldă, ca într-un oraş de pe malul apei. Ceea ce am filmat până acum ne-a dat mai degrabă impresia de film de acţiune, pentru că ritmul este foarte alert. Cred că grupul nostru va aduce puţină lejeritate şi câteva scene amuzante, toate atât de necesare în acest sezon altfel destul de sumbru.

În acest sezon, cum se simte echilibrul între comedie, dramă şi acţiune?

Schnapp: Cred că, mai mult decât oricare alt serial, „Stranger Things” se descurcă întotdeauna foarte bine din acest punct de vedere. Indiferent cât de violent, sumbru sau înspăimântător devine fiecare sezon, mi se pare că de fiecare dată este atins acest echilibru perfect cu ajutorul scenelor de dragoste şi de comedie. Totul se împleteşte perfect, iar asta e extraordinar.

Cum s-a maturizat Will în acest sezon?

Schnapp: Will a trecut prin foarte multe pe parcursul serialului. A fost în Lumea Răsturnată şi a fost stăpânit de monstru. În sfârşit, în acest sezon, Will are parte de o perioadă mai bună şi începe să trăiască acea viaţă mai degrabă normală, pe care toată lumea şi-a dorit-o pentru el. Este a cincea roată la căruţă pentru Mike şi Unsprezece şi nu vrea decât să aibă grijă de ei şi să-i ştie în siguranţă. După toate evenimentele prin care a trecut, încearcă tot timpul să o protejeze pe Unsprezece. Nu vrea să i se mai întâmple nimănui ceea ce a păţit el.

Cum face faţă mutării în California şi faptului că este departe de tot ceea ce îi este familiar?

Schnapp: Cred că, pentru Will, este extrem de important să ia, în sfârşit, o pauză de la tot ceea ce s-a întâmplat. La finalul sezonului 3, toată lumea a vărsat cu siguranţă lacrimi, pentru că a despărţirea a fost tristă. Dar cred că e plăcut să-l vedem pe Will având parte de o perioadă mai bună. Este evident că Will este foarte încântat să-l vadă pe Mike, prietenul lui cel mai bun, şi să petreacă timp împreună cu el şi cu familia lui. Este în mod cert foarte fericit când este alături de el.

Ce ne puteţi spune despre Jonathan (Charlie Heaton), fratele lui? Cum este relaţia dintre cei doi?

Schnapp: De câte ori joc alături de Charlie, mă gândesc la relaţia cu sora mea. În acest sezon, este foarte prezent acest tip de dinamică între fraţi. Charlie şi cu mine am devenit foarte apropiaţi în viaţa reală şi colaborăm extraordinar. Avem o chimie grozavă şi asta dă foarte bine pe ecran.

Argyle este primul prieten adevărat al lui Jonathan după foarte multă vreme. Cum priveşte Will acest lucru?

Schnapp: E plăcut să vedem că Jonathan nu mai are tot timpul probleme şi că are un prieten. În acest sezon, avem în sfârşit ocazia să vedem latura mai luminoasă a mai multor personaje, adică nu numai latura morocănoasă şi stările de depresie pe care le-am observat în sezoanele precedente.

Cum este dinamica dintre Unsprezece (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard) şi Will, acum când Unsprezece şi-a pierdut puterile şi are probleme.

Schnapp: Unsprezece trece prin problemele obişnuite ale adolescenţei. Este la liceu şi este terorizată de colegi. Există o scenă în care îl minte pe Mike spunându-i că are o grămadă de prieteni, iar Will îi răspunde: „Care prieteni? Tu nu ai prieteni.” E plăcut să vedem o latură a lui Unsprezece cu care putem rezona, adică cea care ţine de faptul că este o adolescentă obişnuită şi nu numai supereroina extraordinară, pe care nimeni nu o putea înţelege.

Care au fost efectele împărţirii între Hawkins şi California pentru toţi cei implicaţi?

Schnapp: În fiecare sezon există o împărţire atunci când fiecare personaj îşi găseşte propriul grup sau se formează triunghiuri amoroase. Nu cred că este ceva absolut nou. Dar cred că este cool că, în locul împărţirii pe grupuri, fraţii Duffer au creat o împărţire în două locaţii diferite. Mi-a făcut plăcere să filmăm în New Mexico şi cred că Will se simte bine în „California”.

În acest sezon, aflăm mult mai multe despre Lumea Răsturnată şi despre universul serialului în general. Ne puteţi vorbi puţin despre acest lucru?

Schnapp: Sezonul acesta abordează povestea trecutului lui Unsprezece. Sezonul 2 a dezvăluit câte ceva despre acest lucru în episodul 7, atunci când am văzut că există şi alte fiinţe cu nume de numere şi am aflat de unde au apărut. Dar acest sezon lămureşte mult mai multe întrebări rămase fără răspuns.

Au circulat glume sau a existat vreo rutină specială pe platou în acest sezon?

Schnapp: Atmosfera pe platou a fost foarte relaxată, iar asta mi-a plăcut mult. Uneori poate fi stresant, mai ales atunci când programul se prelungeşte. Oricum, categoric, muncim foarte mult. Dar, la sfârşitul zilei, ne adunăm cu toţii şi ne relaxăm, râdem şi ne distrăm. Pur şi simplu ne simţim bine, ca într-o familie.

Ne puteţi vorbi despre furgoneta cu pizza?

Schnapp: Furgoneta asta este un adevărat dezastru. De câte ori mergem cu ea, avem de filmat scene în care maşina se clatină pe drum, face viraje dramatice sau se opreşte brusc. Te simţi ca într-un carusel. Sunt multe scene filmate în furgonetă şi e foarte cool. Este un element de decor drăguţ. Dar nu aş pleca niciodată la drum cu maşina aceea. Categoric simţi că ţi se face rău, mai ales când conduc Eduardo şi Charlie.

Eduardo a spus că a avut nevoie de lecţii chiar şi numai pentru a reuşi să o conducă.

Schnapp: Da, nu ştiu dacă a reuşit până la urmă.

Ne puteţi vorbi puţin despre amploarea decorurilor şi elementelor care ţin de scenografia pentru acest sezon?

Schnapp: Platourile sunt o nebunie în fiecare sezon. De fiecare dată, acestea devin locuri emblematice pe care oamenii adoră să le viziteze, aşa cum s-a întâmplat şi cu mallul din sezonul 3, care a fost extraordinar. Ai ocazia să pătrunzi într-un întreg univers creat pentru acest serial. Cu siguranţă, platourile din acest sezon au o atmosferă mai puţin veselă decât mallul din sezonul 3. Sunt mult mai înspăimântătoare. Nu am avut ocazia să lucrez pe toate platourile, dar uneori mă plimb printre ele şi sunt cuprins de uimire.

Privind în urmă la primul sezonul, ne puteţi vorbi despre felul în care au evoluat personajul dumneavoastră şi întregul serial în tot acest timp?

Schnapp: În mod cert, putem vorbi despre o evoluţie semnificativă în cazul meu şi al personajului pe care îl interpretez. Este cool să ai ocazia să te maturizezi odată cu serialul şi să te poţi întoarce să vizionezi episoade din sezonul 1. Uneori, stau şi mă uit la serial şi rememorez totul. Eram atât de mic şi vocea mea era atât de subţire! E grozav că voi putea mereu să privesc înapoi la acea perioadă si că voi păstra acele amintiri pentru totdeauna. Toate acestea îmi amintesc de filmele din seria „Harry Potter” şi de faptul că am putut să vedem cum au crescut acei actori. Categoric este ceva deosebit. Desigur, şi Will evoluează mult pe parcursul serialului. În primul sezon e doar un copil fericit şi inocent. Apoi, pe 6 noiembrie, ziua „Stranger Things”, dispare. Este răpit de Demogorgon şi ajunge în Lumea Răsturnată. Cred că Lumea Răsturnată l-a schimbat pe Will pentru totdeauna. Cred că, din această cauză, nu va mai putea fi niciodată la fel ca înainte. În sezonul 2, este posedat de monstrul cu care este nevoit să se lupte şi să trezească în el însuşi o forţă pe care nici nu ştia că o are. Datorită acestui lucru, devine mai puternic şi mai curajos şi putem vedea cum se maturizează.

Cum sunt fanii „Stranger Things”?

Schnapp: Fanii sunt extraordinari. Sunt incredibili. Întotdeauna sunt uluit de numărul impresionant de fani din toată lumea. Mă simt întotdeauna recunoscător pentru succesul acestui serial şi, de asemenea, recunoscător fraţilor Duffer. Îmi amintesc de momentul în care am citit scenariul pentru primul sezon şi m-am întrebat încotro se îndreaptă acţiunea şi dacă va exista vreo persoană care să aprecieze serialul. Am fost puţin sceptici, dar n-am avut îndoieli că totul va merge bine. Oamenii au vizionat serialul, le-a plăcut şi totul a căpătat amploare. De atunci, vieţile noastre s-au schimbat complet şi mă simt foarte recunoscător pentru asta. Le voi mulţumi etern fraţilor Duffer pentru serialul incredibil pe care l-au creat.

Ce părere aveţi despre fanii care colecţionează suveniruri şi poartă haine ca cele din serial?

Schnapp: Este supercool. Uneori, când mă aflu aici şi sunt la probe sau văd costumele altor personaje, văd unele despre care îmi dau seama pe loc că vor deveni celebre şi că oamenii le vor purta. Este atât de ciudat să văd oameni îmbrăcaţi în costumele lui Will de Halloween. Într-un an, de Halloween, am fost la Millie acasă şi a trebuit să ne costumăm. Cu o zi înainte, am fost la un magazin Party City ca să caut un costum şi am văzut pe raft costumul lui Unsprezece. A fost atât de cool să văd acel costum devenind un obiect emblematic, pe care oamenii îl adoră şi vor să îl poarte. Sunt uimit de toată dragostea şi de tot sprijinul de care ne bucurăm.