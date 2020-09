FOTO Festivalul de Film de la Veneţia 2020 şi-a desemnat câştigătorii. Cine a primit Leul de Aur

„Nomadland“ o are pe Frances McDormand în rol principal şi evocă dramele provocate de criza economică din 2008.

„Evident nu suntem în Veneţia, suntem în Pasadena. Mulţumim foarte mult pentru acest Leu de Aur. Mulţumim că ne-aţi primit la festival în lumea asta ciudată“, a spus Francis McDormand într-o înregistrare.

GALERIE FOTO

Regizoarea americană de origine chineză, Chloe Zhao, în vârstă de 38 de ani, este prima femeie care primeşte prestigiosul premiu după 10 ani. Sofia Coppola a câştigat acelaşi trofeu în 2010 cu filmul „Somewhere“.

Roberto Cicutto, preşedintele Biennalei, a declarat, sâmbătă seară, pe scena galei: „Putem spune că am reuşit. Nu suntem mândri că am fost primii, dar mulţumiţi să demonstrăm că era posibil, adoptând măsurile oportune. Trebuie să fim mândri că am reuşit cea de-a 77-a ediţie a Festivalului. Mulţumesc din inimă celor acreditaţi şi publicului care au fost adevăraţii coproducători ai acestui mare succes. Fără simţul lor de responsabilitate forţele noastre ar fi fost în van. Vă dau întâlnire la ediţia a 78-a. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, pe 11 septembrie 2021“. „Nomadland“, cotat bine şi pentru Oscar Filmul premiat în acest an cu Leul de Aur, „Nomadland”, prezintă povestea unei femei trecute de vârsta de 60 de ani care devine un fel de nomad al zilelor noastre, transformându-şi camioneta într-o locuinţă mobilă şi călătorind alături de alţi compatrioţi într-o caravană ce străbate Vestul american, după colapsul economic al unui orăşel din Nevada. Considerat deja un concurent cu şanse reale la Oscarurile din 2021, acest lungmetraj îi are în rolurile principale pe Frances McDormand şi David Strathairn.

Juriul competiţiei oficiale de la Veneţia a fost prezidat în acest de actriţa australiană Cate Blanchett. Din juriu au mai făcut parte Matt Dillon, Veronika Franz, Joanna Hogg, Nicola Lagioia, Christian Petzold şi Ludivine Sagnier. Secţiunea competiţională din selecţia oficială a inclus 18 filme. Gala decernării premiilor a fost prezentată de Anna Foglietta. Înaintea anunţării celor mai importante premii, actriţa de origine australiană Cate Blanchett, preşedinta juriului Festivalului Internaţional de Film Veneţia 77, a spus ce înseamnă cinematografia: „Spaţiul dintre realitate şi fantezie“. Cate Blanchett FOTO Getty Images Lista câştigătorilor: Leul de Aur pentru cel mai bun film - „Nomadland“, de Chloe Zhao Leul de Argint - Marele premiu al juriului - „Nuevo Orden/ New Orden“, de Michel Franco Leul de Argint pentru cel mai bun regizor - Kiyoshi Kurosawa pentru „Spy No Tsama/ Wife of a Spy“

Coppa Volpi pentru cel mai bun actor - Pierfrancesco Favino pentru rolul din „Padrenostro“

Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă - Vanessa Kirby pentru rolul din „Pieces of a Woman“

Cel mai bun scenariu - Chaitanya Tamhane pentru „The Disciple”

Premiul special al juriului - „Dorogie Tovarischi!/ Dear Comrades”, de Andrei Konchalovsky

Premiul „Marcello Mastroianni“ pentru cel mai bun tânăr actor/ actriţă - Rouhollah Zamani pentru rolul din „Khorshid/ Sun Children“

Premiile din secţiunea ORIZZONTI

Cel mai bun film - „The Wasteland“, de Ahmad Bahrami

Cel mai bun regizor - Lav Diaz pentru „Lahi, Hayop“

Premiul special al juriului Orizzonti - „Listen“, de Ana Rocha de Sousa

Cel mai bun actor - Yahya Mahayni pentru rolul din „The Man Who Sold His Skin“

Cea mai bună actriţă - Khansa Batma, pentru rolul din filmul „Zanka Contact“

Cel mai bun scenariu - Pietro Castellitto pentru filmul „I Predatori“

Cel mai bun scurtmetraj - „Entre Tu Y Milagros“, Mariana Saffon

Premiul pentru film de debut - „Listen“, de Ana Rocha de Sousa „Filmul este dedicat tuturor familiilor care trec prin momente grele“, a spus regizoarea.

Premiile din secţiunea VIRTUAL REALITY - dedicată filmelor realizate cu tehnici de realitate virtuală (VR):

Best Film - „The Hangman at Home“, de Michelle Kranot, Uri Kranot

Best VR Story - „Sha Si Da Ming Xing/ Killing a superstar“, de Fan Fan

Best VR Experience - „Finding Pandora X“, de Kiira Benzing