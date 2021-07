Coduri secrete Netflix pentru a găsi mai multe seriale şi filme la care să te uiţi

Poţi vizita netflix-codes.com pentru lista completă. Există în jur de 20 de categorii ca Acţiune şi aventură, Filme Clasice, Filme Horror şi multe altele.



Aceste categorii sunt împărţite la rândul lor în unele mai specifice.



De exemplu filmele horror - codul 8711 - are 12 coduri suplimentare pentru subcategorii ca Filme Horror Zombie, Filme Horror cu Vampiri, Filme Horror Supranaturale etc.



Cea mai simplă metodă este prin folosirea site-ului netflix-codes.com.

1. Mergi la netflix-codes.com pe calculator sau browserul de pe telefonul mobil;

2. Găseşte categoria sau subcategoria pe care vrei s-o explorezi;



3. Fă click pe codul categoriei sau subcategoriei pe care o vrei;



4. netflix-codes.com te va redirecţiona pe pagina Netflix care conţine categoria sau subcategoria pe care ai ales-o;



5. Alege titlul la care vrei să te uiţi.



O altă variantă este prin instalarea extensiei Better Browse for Netflix dacă foloseşti Google Chrome.



1. Mergi la Chrome Web Store şi caută „Better Browse for Netfix”;



2. Fă click pe Add to Chrome (Adaugă la Chrome);



3. Fă Click pe Add Extension;



4. Loghează-te în contul de Netflix într-un tab nou;



În partea de sus a paginii home a Netflix ar trebui să vezi o nouă opţiune - Browse All - lângă My List. Fă click pe Browse All pentru a căuta manual sau naviga prin subcategoriile disponibile.



Metoda aceasta are avantajul că, odată instalată extensia, nu mai trebuie să vizitezi mereu site-ul netflix-codes pentru a găsi codul categoriei pe care o vrei. Dezavantajul e că funcţionează doar pe Chrome.