Actriţa Dakota Johnson a mărturisit că a avut nevoie de psihiatru după rolul din horrorul „Suspiria“ VIDEO

După ce la începutul anului a mărturisit că noul său proiect „a dat-o atât de tare peste cap încât a avut nevoie de terapie“, vedeta din „Fifty Shades of Grey“ a fost rugată să detalieze experienţa.

Aşadar, la premiera filmului „Suspiria“ de la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia, Dakota Johnson a dezvăluit că a avut nevoie de ajutorul unui psihiatru, scrie AFP, citată de News.ro.

„Nu mi-e ruşine să recunosc că sunt o fire foarte empatică şi uneori când lucrez la un proiect mi se întâmplă să absorb multe dintre sentimentele oamenilor. Iar dacă filmezi o poveste întunecată, te poate urmări multă vreme, aşa că este o modalitate foarte bună să scapi de ea având o discuţie plăcută cu altcineva, te ajută să treci mai departe. Iar eu fac terapie cu o femeie foarte drăguţă“, a explicat Johnson.

Johnson, fiica actorilor Melanie Griffiths şi Don Johnson şi nepoata actriţei favorite a lui Hitchcock, Tippi Hedren, interpretează o femeie amish americană obsedată de un grup german de dans modern. După ce participă la audiţii, ea intră într-un cult macabru de vrăjitorie modernă ca urmare a dispariţiei colegilor săi dansatori unul după altul.



Actriţa a dorit însă să sublinieze că în ciuda atmosferei de tortură psihică din lungmetraj, filmările pentru „Suspiria“ nu au fost traumatizante: „Din contră, au fost cât se poate de distractive, pline de bucurie şi entuziasm“.

Recent însă, Johnson a vorbit şi despre partea mai puţin plăcută a filmărilor: „Eram într-un hotel abandonat pe vârful unui munte. Lumina pâlpâia, aşa că toată lumea şoca pe toată lumea. Era incredibil de frig şi de umed“.

Regizorul Luca Guandagnino, care a semnat filmul de artă „Call Me By Your Name“, şi-a dezlănţuit fanteziile cele mai sălbatice pe o distribuţie feminină care o include şi pe muza sa Tilda Swinton, într-unul dintre cele mai bune roluri ale ei.

Filmul, un remake sângeros după legendarul horror al lui Dario Argento din 1977, este amplasat într-o şcoală de dans feminină din Berlin. Guadagnino a declarat reporterilor că este obsedat de horrorul lui Argento încă din adolescenţă.

Criticii au avut păreri împărţite cu privire la film. Unii l-au aclamat, în timp ce alţii au spus că Guadagnino „a inventat un nou gen, un film de groază care nu te înspăimântă“.