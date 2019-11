Tudor Chirilă: „Sunt convins că votul românilor va fi anti-PSD“

Cântăreţul şi actorul Tudor Chirilă, unul dintre cei mai vocali artişti când vine vorba de evenimentele de pe scena politică, a transmis un mesaj în ziua alegerilor prezidenţiale.

Chirilă e de părere că „votul românilor va fi unul anti-PSD, dar şi că, în ultimii ani, cetăţenii au conştientizat importanţa votului, în special în diaspora.

„Azi mergem la vot. Multă lume mi-a scris să mă întrebe ce votez. Nu am răspuns pentru că mi se pare o responsabilitate prea mare să dau sfaturi acum în zona asta (chiar dacă în trecut am făcut-o o dată). Sunt convins însă că votul românilor va fi anti-PSD. Aştept cu înfrigurare ziua când românii vor vota candidaţi pentru valoarea lor intrinsecă. Se pare că mai avem. Totuşi, am achiziţionat ceva în ultimii ani: conştientizarea importanţei votului. S-a făcut greu, şi multe voci au muncit la asta şi iată că se vede: cel puţin în diaspora, unde speranţa pentru o altă Românie devine treptat disperare“, scrie artistul pe pagina sa de Facebook.