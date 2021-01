Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu: "Am suferit din dragoste şi merită"

A studiat actoria la Londra şi s-a remarcat în filmul "Un pas în urma serafimilor", ocazie cu care am realizat primul interviu cu el. Aflam atunci că tatăl său, Ilie Dumitrescu, nu l-a încurajat neapărat să intre în lumea fotbalului, acolo unde presiunea numelui pe care îl poartă ar fi fost prea mare. În schimb, mama lui, Letiţia Badea, i-a remarcat încă din şcoala primară înclinaţia spre actorie. Şi aşa a prins, încetul cu încetul, contur drumul lui în lumea filmului. Anul trecut a fost, însă, unul cu suişuri şi coborâşuri.

Tatăl tău te-a urmărit la emisiunea Te cunsc de undeva? Ce ţi-a spus despre transformările tale?

Da, mă urmăreşte şi nu ezită să-mi spună cât de mult i-au plăcut transformările şi susţine că a fost uimit de diversitatea de care am dat dovadă.

În vară, ai contractat Covid-19. Cum ai trecut prin experienţa asta? Am înţeles că ai fost asimptomatic.

A fost dificil. Un moment greu, deşi nu am avut simptome. Pe vremea când am contractat eu virusul, oamenii diagnosticaţi cu Covid erau obligaţi să stea în spital până când le ieşeau două teste negative, consecutiv. Asta a fost uşor neconstituţional, dar asta e. Am stat 11 zile în spital, închis.