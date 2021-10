Tom Cruise a apărut recent la un meci de baseball şi pare de nerecunoscut pentru mulţi fani: „Ce s-a întâmplat cu faţa lui?” FOTO

Tom Cruise a mers recent la meciul de baseball dintre Los Angeles Dodgers şi San Francisco Giants, ţinut în San Francisco, alături de fiul lui, Connor Cruise, în vârstă de 26 de ani, a scris Daily Mail.

Ulterior, fotografiile cu starul din Top Gun au stârnit rumoare şi mulţi s-au întrebat ce s-a întâmplat cu faţa lui. Unii internauţi de pe Twitter s-au întrebat dacă nu cumva celebrul actor a suferit o intervenţie chirurgicală estetică sau a făcut o reacţie alergică.

„Ce s-a întâmplat cu faţa lui Tom Cruise? Pentru că ceva s-a întâmplat cu siguranţă cu faţa lui", a scris un internaut pe Twitter.

„Tom Cruise nu a îmbătrânit. Şi-a făcut ceva groaznic la faţă care l-a umflat, pur şi simplu", a scris altcineva.

What has Tom Cruise done to his face. 🤨 pic.twitter.com/2ZspdscpdD