Theo Rose, confirmată din nou cu Covid-19: Din fericire, simptomele nu diferă cu mult faţă de cele din luna noiembrie

„Zilele trecute nu m-am simţit prea bine. Am simţit că mă ia o răceală, drept urmare am stat acasă, cu scopul de a face o pauză vocală pentru a putea onora cântările de săptămâna asta. Aseară am făcut un test rapid, care a ieşit pozitiv. La orele 3:00 ale dimineţii am plecat să mă testez la o secţie de testare PCR non stop. Astăzi am primit rezultatul, care este pozitiv”, a scrisTheo Rose pe Instagram şi pe Facebook.



„Vă aduc asta la cunoştinţă, pentru că ar fi fost o perioadă cu multe evenimente, poate ultima atât de plină din acest sezon şi ar fi fost extraordinar atât pentru mine cât şi pentru trupa mea să le putem onora. Mă simt ok, din fericire simptomele nu diferă cu mult faţă de cele din luna noiembrie, de anul trecut, pentru că da, am mai fost infectată o dată. Îmi cer scuze faţă de oamenii care mă aşteptau să le cant şi mă bucur totodată că am acţionat la timp şi nu am îmbolnăvit pe nimeni. Aveţi grijă de voi şi de ai voştri!”, a mai spus artista. Mai multe vedete, printre care Vlăduţa Lupău, Amna şi Bella Santiago i-au urat sănătate, în timp ce Jorge a comentat că speră ca este vorba despre o formă uşoară de COVID. View this post on Instagram A post shared by THEO ROSE (@theorose.official) Artista a precizat de asemenea că deşi ar fi vrut să îşi onoreze concertele, se bucură că a acţionat la timp şi nu a „îmbolnăvit pe nimeni”.