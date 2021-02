Tatăl Laurei Cosoi a murit după ce a fost testat pozitiv cu Covid-19. Primele declaraţii ale vedetei

„A fost o perioadă foarte grea. Nu-mi vine să cred că ni s-a întâmplat nouă. Era foarte puternic sportiv, împlinise 70 de ani, cu două luni înainte facusem botezul Verei. A fost diabetic. Eu cât am fost însărcinată eram foarte stresată cu tata, la el mi se părea că virusul poate fi fatal. El nu avea atunci în luna martie, când a început pandemia, aşa de multă grijă. Întotdeauna când vorbeam la telefon cu el mă buşea plânsul pentru că mi se părea că nu înţelege cât de periculos e pentru el”, a poveşti actriţa, cu ochii în lacrimi, la Pro TV.

Tatăl Laurei Cosoi a fost răpus de Covid în doar 10 zile, totul întâmplându-se foarte repede.

„În 17 noiembrie m-a sunat să mă anunţe, aşa în râs parcă, că i-a ieşit testul pozitiv. Părea asimptomatic, joi, când m-a anunţat. Îi dispăruse mirosul de miercuri şi joi a primit rezultatul testului. Aici a fost şocul. Nu avea febră, avea doar o durere de cap. Era despărţit de mama, dar au luat copiii amândoi, fraţii mei, au avut. Luni seara l-am internat, marţi era în spital la Iaşi, la infecţioase. L-am adus apoi la Bucureşti. Dimineaţa am vorbit cu el şi în câteva ore nu mai era bine. În spital nu ai cu cine să iei contact. Când l-am adus la Bucureşti nu avea voie să mai vorbească cu noi. Când am primit telefonul că trebuie să căutăm un pat de terapie intensivă pentru el în ţară, am fost în şoc. Am fost în situaţia disperată de a găsi un pat, am găsit unul pe secţie la Matei Balş. Mai bine că nu s-a chinuit, într-o săptămână a murit. S-a stins. Nu poţi să-ţi iei rămas bun. Am mai apucat să mai vorbesc cu el sâmbăta seara, pe Facebook, ne-a ajutat cineva din salon cu el. A fost ultima dată. Mi-a spus că-mi mulţumeşte pentru tot. Mi-a zis: «e acum, să vedem ce va fi. E o luptă foarte mare, un război care nu ştii cum se termină». E greu să-ţi iei rămas bun când nu eşti pregătit”, a mai povestit actriţa, conform click.ro