SURVIVOR 2021. Ce nume va purta băiatul lui Culiţă Sterp? Mama Geta a dat din casă!

„E băiat! S-a schimbat! Nu cred! Am zis că e o farsă, dar mai e până la 1 aprilie. Nu-mi vine să cred. Când am văzut poza şi am văzut că e băiat, am dat-o din plâns, în fericire. Sunt atât de fericit că nu pot să mă exprim”, a declarat Culiţă la Survivor, la primirea mesajului de la iubita sa, Daniela. Culiţă Sterp a venit la Survivor cu gândul că va avea o fetiţă, însă odată cu evoluţia sarcinii, medicii au descoperit că Daniela Iliescu, iubita lui, urmează să dea naştere unui băieţel. Prima care şi-a dat seama că Daniela va fi mamă de băiat a fost chiar bunica Geta, mama lui Culiţă Sterp.