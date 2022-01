Sunt şanse mari ca Samantha Jones să-şi continue aventurile în producţia ”Emily in Paris”. Este mutarea surpriză a sezonului 3?

Părerea tuturor este că Samantha ar da culoare şi savoare serialului ”Emily in Paris”. Poate fix condimentul care îi mai lipsea acestei producţii care înregistrează un succes uriaş, filmată într-unul dintre cele mai frumoase şi romantice oraşe ale Europei.

Fanii producţiilor ”Sex and the city” şi ”Emily in Paris” văd excelentă ideea apariţiei personajului Samantha Jones, care a fost exclusă din serialul ”And just like that”, continuarea aventurii începute sub titlul ”Sex and the city”. Iar ”Emily in Paris” este un serial proaspăt şi antrenant, care i s-ar potrivi mănuşă profesionistei în PR Samantha Jones.

