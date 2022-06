Simona Ţăranu, frumoasa prezentatoare cu lipici la public. Vedeta s-a deschis într-un interviu captivant

“Zici că-i Monica Bellucci!”, a fost prima reacţie a fotografului Sorin Stana atunci când am revăzut rezultatul shooting-ului cu vedeta Digi24, superba Simona Ţăranu.

Iar frumoasa ştiristă nu doar că are ceva italienesc în ţinuta ei: legătura ei cu această ţară este una extrem de personală. Dac-am ajuns la legături, băgăm mâna-n foc că n-o ştiaţi pe cea dintre ştiristă şi scriitorul Ion Creangă... Despre toate acestea şi lucruri mai puţin ştiute despre mariajul ei cu bărbatul pe care l-a cunoscut în copilărie, în Piatra Neamţ, vei afla în interviul pe care Simona l-a acordat revistei OK!.

“Ne-am cunoscut de când eram mici, dar am preferat să nu interacţionăm, deoarece eu eram un copil liniştit, iar el opusul. Timpul a trecut şi a adus cu sine schimbările specifice adolescenţei. Era vară, mai exact, vacanţa mare. Florin juca tenis de masă, când eu am trecut prin zonă şi i-am atras atenţia prin prezenţa mea. Nu am zăbovit prea mult lângă masa de tenis, însă îmi aduc aminte că nu l-am recunoscut. Dar el a devenit din ce în ce mai insistent şi mi-a stârnit interesul”, spune, printre altele, Simona.

