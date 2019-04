Selly îi dă o replică dură Ecaterinei Andronescu: „La şcoală nu învăţăm despre corupţie, un fenomen foarte actual“ VIDEO

Vloggerul Selly, în vârstă de 18 ani, a fost invitatul lui Cosmin Prelipceanu în emisiunea „Jurnalul de Seară“, alături de Lucian Mândruţă, unde a vorbit, printre altele, despre alegerile europarlamentare din 26 mai şi a transmis că este foarte important să te duci la vot informat. „Votul neinformat nu e democraţie“, a subliniat el.

Andrei Şelaru este elev în clasa a 11-a, la Colegiul Naţional Fraţii Buzeşti, din Craiova.

„Trebuie să te duci la vot. Ideea e să te duci la vot informat şi să vezi de unde iei informaţia. Voi vota în 26 mai. După dreptul de a avea permis, e al doilea pe care l-am aşteptat şi pentru care mă bucur cel mai mult.“, a spus adolescentul, care a transmis că niciodată nu va face campanie pentru cineva.

„Eu mereu o să vorbesc despre lucruri actuale, despre ce se întâmplă în spaţiul socio-politic, dar niciodată nu o să spun votaţi cu X, votaţi cu Y sau să fac campanie pentru cineva“.

Mesajul său pentru tineri şi nu numai a fost: „Votul neinformat nu e democraţie. Oamenii să voteze pentru idei, nu pentru candidatul care ţipă cel mai tare în dezbaterea electorală. Pentru că noi, românii, aşa am votat de-a lungul timpului“, a spus Şelly, potrivit digi24.ro.

Întrebat cum trebuie să procedeze oamenii în situaţia des invocată „nu mă duc la vot că nu am cu cine vota“, el a răspuns: „Şi dacă nu votezi ce rezolvi? Nu e aceeaşi mizerie, mereu e una mai mică şi una mai mare. Când nu ai cu cine vota înseamnă că sunt doar candidaţi care presupun un oarecare pericol pentru ţară, mai mic sau mai mare. Trebuie să-l identifici pe cel care e pericolul cel mai mare pentru ţară, să nu-l votezi pe acela, să-l votezi pe cel mai mic. Dacă se exprimă doar oameni foarte puţini, politicienii ştiu exact ce să le dea. Pentru politicieni e perfect să nu iasă oamenii la vot“.

El a spus că în dialogurile sale cu tinerii nu face politică, ci divertisment, dar a precizat că atacă şi subiecte mai serioase.

„Eu vorbesc cu tinerii, când am ocazia, am grijă să ating şi subiecte mai serioase. Eu nu fac educaţie politică pe blog, şcoala ar trebui s-o facă“, a spus Selly. El a subliniat că tinerii nu sunt complet deconectaţi la problemele politice actuale, dar că o problemă este că, la şcoală, nu li se explică niciodată cum funcţionează politica: Vorbind despre sistemul de educaţie românesc şi despre orele de educaţie civică predate în gimnaziu, Selly a declarat: „La gimnaziu am studiat după un manual care nu era actualizat după intrarea României în Uniunea Europeană (…). La liceu, acum, ar trebui să învăţăm despre ce înseamnă o ordonanţă de urgenţă, când suntem aproape de a obţine dreptul de vot“.

Întrebat „cum este să trăieşti o realitate şi să vezi un ministru care habar n-are ce se întâmplă în realitatea ta?“, Selly a răspuns: „E trist. Adică, eu văd şi speranţă, în sensul în care acum avem internet şi mi se pare că e foarte bun pentru a învăţa lucruri. Şi cred că a schimbat foarte mult modul în care tinerii comunică şi îşi exprimă ideile. Cumva, a lărgit orizonturile. Dar şcoala românească ar trebui să facă mult mai multe lucruri pentru a te pregăti pentru actualitate“.

Vloggerul a adus-o în discuţie şi pe ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, despre care a menţionat că „I se pare comic faptul că vorbeşte despre respectul faţă de învăţământ“.

„Ecaterina Andronescu nu a respectat educaţia. Nu asta a fost impresia pe care mie mi-a lăsat-o. Mi s-a părut, în schimb, că a ajutat fabricile de diplome. Că a creat un sistem în care diplomele erau o necesitate absolută şi apoi şi-au pierdut valoarea. Să ne amintim de cazul Spiru Haret, care în 2009 avea sute de mii de absolvenţi, cu peste 700 de profesori. Pe mine nu mă interesează din ce partid e Ecaterina Andronescu, pe mine mă interesează strict activitatea ei, ce a făcut şi face în calitate de ministru, pentru că a avut un impact asupra mea, eu fiind elev. Mi se pare că a fost o conducere foarte proastă“, a spus Selly.





„Avem o problemă şi cu mândria“

Selly a adăugat că „şcoala ar trebui să te pregătească mai mult pentru viitor“: „Ar trebui să înveţi (în şcoală- n.r) să înţelegi mult mai bine cum funcţionează instituţiile statului. Ar trebui să înveţi economie aplicată. Există români îngropaţi în rate. N-ar trebui să avem o oră în care să li se explice când şi cum să ia un credit? (…). În şcoală, la ora de istorie, mie nu mi s-a explicat niciodată despre corupţie. Şi mi se pare un fenomen foarte actual. Ar trebui ca orele de istorie să se concentreze mai mult pe ce s-a întâmplat în România, în ultimii 30 de ani, de după 1989, pentru că România şi mediul în care trăim noi azi s-au schimbat cel mai mult după 1989 încoace“.





„Ar ajuta foarte mult la ajustarea mentalităţii. Avem o problemă şi cu mândria. Da, aş vrea să învăţ despre faţa urâtă a României. Asta e o altă problemă care inhibă sistemul de educaţie. Suntem prea mândri de câteva vârfuri de lance, câţiva olimpici, jos pălăria pentru ei, e extraordinar ce fac, dar să nu uităm că avem o rată a analfabetismului functional de 45%“, a continuat tânărul. Selly a adăugat că „la şcoală, nu suntem încurajaţi să criticăm“, a continuat Selly.





„Eu nu-mi propun să fac educaţie, eu fac divertisment“

„Dacă ţara asta a ajuns să se uite la mine ca la o sursă de educaţie pentru copii… eu nu-mi propun să fac educaţie, Digi 24 e un canal de ştiri, eu am un canal de divertisment“, a adăugat Selly.

Referindu-se la Uniunea Europeană, Selly a spus că „este un lucru bun de care ne batem joc“: „Nu ştim să respectăm ce avem în primul rând, nu ştim să alegem oamenii care să ne reprezinte bine acolo, nu ştim criteriile pentru oamenii respectivi. Ne facem un pic de râs, am putea profita mai bine dacă am fi mai inteligenţi. Vina e la noi, noi ne batem joc de fonduri europene. Nu am nimic de criticat despre cum e gestionată Uniunea Europeană, am văzut hibe doar la noi. Faptul că sunt mulţi antieuropeni în România exemplifică foarte bine că după atâţia ani de campanii electorale, adevărul poate fi oricare vrei tu“, a declarat Selly.

Întrebat dacă vrea să urmeze trendul tinerilor de vârsta lui care intenţionează să plece din România, el a răspuns că nu are această intenţie: „Am o bază aici, am succes aici, nu aş putea face treaba pe care o fac aici peste hotare“.

Cu 2 milioane de subscriberi pe propriul canal de YouTube, Selly este cel mai urmărit vlogger din România. Alături de Diana Condurache, Gami, Pain şi Exploit, acesta a lansat proiectul 5GANG. În doar un an de existenţă, cei cinci au reuşit să devină unul dintre cele mai de succes branduri ce hrănesc apetitul comunităţii YouTube din România, prin versuri în care adolescenţii se pot identifica foarte uşor şi o energie aparte atât a muzicii, cât şi a vlogurilor.

Citeşte şi:

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: