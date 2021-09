S-au împlinit 75 de ani de ani de la naşterea lui Freddie Mercury, solistul trupei Queen

În aprilie 1970, împreună cu chitaristul Brian May şi toboşarul Roger Taylor pune bazele unui grup nou – Queen. Cam în aceeaşi perioadă, solistul decide să-şi schimbe numele din Bulsara în Mercury, potrivit site-ului bestmusic.ro.

În 1972, John Deacon este ales pentru a completa trupa care avea să se lanseze. Tot în acest an, Mercury îşi demonstrează talentul de grafician pentru a crea logotypul grupului, cunoscut sub numele de ”Queen crest”; în mijloc se găseşte un Q enorm, încadrat de simbolurile zodiacale ale celor patru membri ai formaţiei, potrivit site-ului www.cinemarx.ro.

Freddie Mercury a vrut să aibă un album individual, iar întâlnirea cu Georgia Moroder, compozitor şi orchestator, a dus la apariţia piesei „Love Kills” din 1984.

În 1985, Freddie colaborează la compunerea comediei muzicale „Time avec Dave Clark”. În acelaşi an scoate al doilea album solo, „Mr. Bad Guy”. Anul 1986 este un an cheie pentru grup – înregistrează şi lansează albumul „A Kind of Magic”, compus pentru a ilustra filmul „Highlander”. Trupa începe un turneu european care este primul şi ultimul, deoarece Mercury era bolnav şi nu făcea faţă stresului şi oboselii.

La 23 noiembrie 1991, Mercury anunţa public faptul că are SIDA. Pneumonia de care suferea de mai multe săptămâni a fost aceea care i-a grăbit sfârşitul. Freddie a murit la doar 45 de ani, pe 24 noiembrie 1991.

Pe 20 aprilie 1992, fanii formaţiei Queen au mers la un concert tribut Freddie Mercury, organizat pe stadionul Wembley. Annie Lennox, Guns’n’Roses, Def Leppard, Elton John, George Michael, David Bowie, Metallica şi Liza Minnelli (împreună cu ceilalţi membri Queen) au cântat cele mai bune piese ale trupei.

Freddie Mercury este reprezentat de o statuie, pe malul lacului Léman din Montreux, care îl prezintă îmbărcat exact ca la deschiderea concertului de pe Wembley din 1986.

După moartea lui Freddie Mercury, grupul nu a încetat oficial să existe, iar fiecare membru a început o carieră solo. Membrii rămaşi au fondat Mercury Phoenix Trust având ca scop strângerea de fonduri pentru cercetarea bolii SIDA.

Freddie Mercury a avut mai mult de 700 de concerte în lume cu Queen. Formaţia a culminat în 1986, la Budapesta, unde au fost mai mult de 80.000 de persoane.