Reacţia Irinei Rimes după valul de ironii stârnit de afirmaţiile ei despre Brâncuşi

După conferinţa de presă organizată de ministerul Culturii în care Irina Rimes a fost prezentată oficial drept ambasador al Zilei Naţionale „Constantin Brâncuşi“ 2020, în mediul online au apărut mai multe critici şi ironii atât la adresa ministrului Bogdan Gheorghiu, cât şi la adresa artistei, care a avut câteva stângăcii în discurs.





Într-o primă reacţie, Irina Rimes a precizat că titlurile apărute în presă sunt scoase din context. „Nu mai citiţi toate articolele care circulă pe net cu titluri din cuvinte scoase din context. Mâine, după ce trece febra, vom vorbi şi noi despre lucruri relevante, cum ar fi evenimentul de pe 19 februarie de la Muzeul Naţional de Artă. Noapte bună“, a fost mesajul publicat pe pagina de Facebook a cântăreţei la primele ore ale zilei de vineri.

Totodată, jurnalista TVR Irina Păcurariu a făcut public un mesaj primit de la Irina Rimes, în care aceasta şi-a spus punctul de vedere: „Este mai comod să stai acasă şi să-ţi vezi de interesele proprii. Şi eu mă simt mai bine acasă decât să merg pe la tot felul de conferinţe. Totuşi am clădit o comunitate pe reţelele de socializare, ce exemplu să le dau oare?! Nu mă implic în viaţa politică a acestei ţări şi nici acasă la mine, dacă intri în tărâţe, te mănâncă porcii, dar oare este atât de grav să transmit un mesaj tinerei generaţii (sau să încerc măcar) să vină la Muzeul Naţional de Artă de ziua lui Brâncuşi?! Că nu mi s-a cerut să vorbesc public despre opera lui, nici nu aş îndrăzni, ci doar să invit tinerii să îl cunoască mai bine, pentru că evenimentul, aparent, nu e destul de cool şi de trendy să se promoveze singur… Nimic nu a fost. Doar nişte fraze scoase din context. N-a publicat nimeni discursul sau măcar fraze din discursul ţinut astăzi în faţa jurnaliştilor, ci doar nişte cuvinte din singurul moment în care am încercat să-mi clădesc ideea. N-a scris nimeni despre ce am spus după cuvântul «dar». Şi nu a fost niciun onorariu şi am făcut asta din simplul motiv că uneori mă sperie ce e în trending la noi pe YouTube. Îţi răspund pentru că te cunosc şi mă cunoşti, şi mă cunoşti mai bine decât ceilalţi care comentează“.

Irina Rimes, ambasador al Zilei Naţionale „Constantin Brâncuşi“: „Nu ştiu dacă sunt cea mai bună alegere“