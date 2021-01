Ramona Bădescu, primul interviu după moartea tatălui din cauza COVID-19. „Anul 2020 a fost cel mai urât an din viaţa mea”

Ramona Bădescu a vorbit pentru Click! despre cum încearcă să depăşească pierderea tatălui, dar şi despre mama ei, pe care a adus-o lângă ea, la Roma, şi despre relaţia bunicii cu nepotul. Micuţul Ignazio nu este încă botezat, din cauza pandemiei care în Italia a fost mult mai intensă decât la noi.

Click!: Ramona, ai avut un sfârşit de an nu tocmai bun. Cum eşti?

Ramona Bădescu: Anul 2020 a fost cel mai urât an din viaţa mea, marcat de apariţia acestui virus necruţător care mi l-a luat pe tata în luna noiembrie, chiar cu 12 zile înainte de ziua mea. Am trecut printr-un moment foarte trist şi greu de explicat, pentru că oricât am fi de mari sau maturi sau în vârstă, părinţii rămân pentru noi aşa cum îi vedeam când eram mici. Tata a fost o prezenţă foarte importantă, dar şi foarte autoritară pentru mine şi, acum când sunt matură şi am trecut prin multe prin viaţă, îmi dau seama că educaţia pe care mi-au dat-o părinţii mei m-a ajutat să mă descurc într-o lume foarte dificilă şi străină.