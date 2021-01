Prima reacţie a lui Ilie Năstase, după ce soţia sa a chemat poliţia pentru că fostul sportiv ar fi bătut-o

„Ce a apărut? Că mi-am bătut soţia? Aşa spune ea? Nu îmi aduc aminte. Nu a făcut plângere pentru că mă respectă? Dacă aşa zice ea, întrebaţi-o pe ea mai bine…", a declarat Ilie Năstase pentru ProSport.

Informaţia privind agresiunea lui Năstase la dresa soţiei apărut iniţial în presă şi a fost ulterior confirmată de către Ioana Năstase.

„E adevărat ce a apărut în presă. Nu vreau să dau prea multe detalii, pentru mine e foarte important că am reuşit să scap teafără pe uşă. Nu vreau să vorbesc urât la adresa lui. Tot ce mi-am dorit a fost să ies de acolo teafără. Nu am depus plângere din respect, că nu e frumos. Am stat împreună, a bucurat atâtea milioane de oameni. Ar fi fost urât din partea mea să vorbesc de rău despre el. Totul a pornit de la o chestie banală, dar nu vă pot detalia. Nu vreau să vorbesc prea multe. Nicodată nu l-am acuzat de ceva, nu sunt geloasă. Era linişte şi pace şi deodată… Tot ce pot să spun e că el e încărcat din alte părţi şi vine şi se răzbună pe mine. Nu ştiu ce să vă spun, că acum sunt şi sub şoc. M-am speriat foarte tare. Am 45 de ani şi m-am speriat foarte tare”, a declarat Ioana Năstase pentru ProSport.

Ioana Năstase a mai spus că nu s-a hotărât dacă va divorţa de soţul ei, dar va avea grijă să fie mereu cineva în preajma în perioada următoare.

Soţia tenismenului, Ioana, le-a spus poliţiştilor că nu a fost bătută, ci că a fost o ceartă. Intrebată de oamenii legii dacă doreşte să ceară ordin de protecţie, aceasta a refuzat.

De asemenea, aceasta a mai spus că nu va depune plângere şi că a chemat poliţia doar pentru a putea ieşi din casă. „Are multe probleme şi trebuie să şi le rezolve”, a conchis aceasta.

În urma apariţiei în spaţiul public a informaţiei, poliţia a confirmat intervenţia.

„În seara de 8 ianuarie 2021, prin apel 112 a fost sesizat un conflict casnic. La faţa locului s-au deplasat, de urgenţă, poliţişti din cadrul Secţiei 2, care au luat legătura cu persoana care a reclamat situaţia. Aceasta a refuzat să formuleze plângere sau punerea în aplicare a unui ordin de protecţie provizoriu.”