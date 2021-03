Povestea de dragoste dintre Cornelia Catanga şi soţul ei. Când s-au cunoscut, Aurel Pădureanu era căsătorit şi avea doi copii

„Am pierdut mult în viaţa asta, dar l-am câştigat pe Pădureanu. El mi-a fost şi mamă, şi tată”, obişnuia să povestească regretata Cornelia Catanga atunci când era întrebată de povestea de iubire cu Aurel Pădureanu. Dragostea dintre cei doi artişti nu a fost una simplă, ci teribil de încercată. Când s-au cunoscut, Aurel era căsătorit şi avea doi copii, iar artista era o tânără ce bătea la porţile afirmării şi visa să-şi întâlnească alesul. Sentimentele puternice dintre ei le-au dat vieţile peste cap, dar soarta s-a pus de-a curmezişul în calea iubirii lor. Solista nu îşi dorea să joace rolul de amantă, iar Pădureanu nu se putea despărţi de familia pe care o construise cu Petruţa, aşa că drumurile lor s-au separat pentru o perioadă. Artista îşi ăşi amintea cu lacrimi în ochi de momentele pe care le-a trăit atunci, când şi-a dat seama că dragostea vieţii ei îi poate scăpa printre degete. Destinul i-a zâmbit însă şi i l-a scos din nou în cale pe celebrul solist. După ce Catanga şi-a pierdut mama, Aurel Pădureanu a simţit nevoia să-şi consoleze marea iubire şi a revenit în braţele ei. Lupta solistei nu s-a sfârşit însă. Cântăreaţa de muzică lăutărească îşi dorea să devină mamă, dar diagnosticul pe care îl avea (n.r. - artista suferă de retinopatie pigmentară şi nu vede cu ochiul drept) o împiedica să-şi înfăptuiască marele vis.

„Medicii îmi spuseseră că nu pot să dau naştere unui copil, din cauza problemelor pe care le aveam la ochi, aşa că am vrut să adopt o fetiţă de la orfelinat. Mi-au cerut însă foarte multe acte şi am renunţat. În ‘93 am riscat şi l-am avut pe Alexandru”, mărturisea Cornelia, pentru Click! Datorită fiului ei, un copil atât de dorit, Catanga a şi devenit, pe 23 octombrie, mireasa lui Aurel Pădureanu.

„Alexandru şi-a dorit foarte mult să ne vadă împreună în faţa altarului şi am vrut să-i facem această bucurie”, povestea cântăreaţa în urmă cu câţiva ani.

Cei doi s-au căsătorit în urmă cu 6 ani, având invitate peste 80 de familii.

Cornelia Catanga, una dintre cele mai iubite interprete de muzică lăutărească, a fost răpusă de COVID la doar 63 de ani.