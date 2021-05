Pink face mărturisiri şocante: "A fost îngrozitor, am crezut că voi muri şi mi-am rescris testamentul"

Artista americană în vârstă de 41 de ani a contractat Covid anul trecut în martie, împreună cu fiul ei de patru ani, Jameson.

La mai bine de un an după, Pink a povestit într-un interviu întreaga experienţă. "O să sune nebunesc ce voi spune acum, dar ne-am îmbolnăvit de Covid anul trecut, foarte devreme, la începutul pandemiei. Şi am crezut că este foart grav, aşa că mi-am rescris testamentul", s-a confesat ea în interviul acordat ieri pentru Heart Radio. "Eu şi Jameson am fost..."

