Pepe susţine că Raluca Pastramă l-ar fi înşelat: „A fost cu un bărbat în Poiana Braşov”

Pepe a dezvăluit printr-o contestaţie depusă în instanţă, ca răspuns la solicitarea ordinului de protecţie cerut de soţia sa, că a aflat de la un jurnalist că Raluca Pastramă l-a înşelat.

„Am fost informat de un jurnalist de investigaţie că deţine probe despre soţia mea cum că aceasta în data de 08-09 2020 a fost în compania unui alt bărbat pe nume … din … în Poiana Braşov, în complexul …. şi a altor persoane şi m-a întrebat dacă ăsta este adevăratul motiv al divorţului nostru, rugându-mă să dau detalii în acest sens. La auzul acestor informaţii am negat total cele spuse de jurnalist crezând că presa încearcă să găsească ştiri mondene.”, arată o parte din declaraţia lui Pepe.

Cum şi-a dat seama că Raluca Pastramă chiar a avut o legătură cu un alt bărbat.

Ulterior acestor situaţii, am verificat pe reţelele de socializare şi am constatat că informaţiile au ceva corespondent în spusele jurnalistul, observând că soţia mea urmăreşte frecvent pagina de Instagram a domnului … Şi invers, aceştia apreciindu-se reciproc şi dovedind că sunt apropiaţi.

Tot la acel moment am analizat discuţiile anterioare cu soţia mea şi mi-am amintit că această în data de 06.11.2O2O mi-a solicitat roţile de iarnă de la autoturism motivând că se strică vremea. De asemenea mi-am amintit că fetiţele au stat la mine acasă din data de 06.11.2O2O până în data de O8.11.2O2O, acestea dorind să rămână în continuare, însă mama lor nu a fost de acord şi le-a luat.”, mai arată declaraţia lui Pepe, potrivit spynews.ro.

”Pentru a putea verifica în integralitate cele sus menţionate, tot în data de 19.11.2O2O m-am îndreptat către stadionul Dinamo unde fetiţele aveau oră de tenis, dorind să vorbesc cu soţia mea să clarific subiectul spus de jurnalistul de presă. Aici, am dat de soţia mea în maşină vorbind la telefon şi închizând instant când m-a văzut, fiind agitată.

Am urcat în maşină, am salutat-o, am întrebat-o de fetiţe şi i-am explicat despre telefonul primit de la jurnalistul de presă, argumentându-i că trebuie să ştiu adevărul ca să nu spun lucruri care pot să nu fie adevărate. Aceasta a devenit şi mai agitată iar la întrebarea mea dacă ea cunoaşte o persoană pe nume …, a răspuns sec «da, de la munte».

La auzul acestor vorbe nu ştiam ce să cred, eu cunoşteam că programul său era cu fetiţele şi nu a fost vorba că pleacă la munte, solicitând explicaţii în acest sens întrucât rezultă în mod vădit o infidelitate recunoscută şi mai mult decât atât, lăsând fetiţele nesupravegheate”, a mai declarat Pepe.

Artistul precizează în declaraţie că discuţia dintre ei a devenit aprinsă în momentul în care soţia sa i-a confirmat faptul că într-adevăr în data respectivă a plecat la munte, petrecând cu o gaşcă de prieteni, printre care bărbatul despre care suspecta că-i este amant. Raluca Pastramă i-a spus că nu este treaba lui ce face ea cu viaţa ei şi ar fi încercat să îl provoace să devină violent, înjurându-l şi scuipându-l.

„Precizez faptul că, pe fondul acestor discuţii soţia mea m-a înjurat, m-a jignit, m-a scuipat, încercând prin acest comportament să mă provoace, însă acest plan nu i-a reuşit, eu păstrându-mi calmul şi neluând în seamă toate cele spuse şi primite de la ea”, a mai declarat Pepe.

De aici, lucrurile ar fi luat o turnură neaşteptată, soţia artistului susţinând că acesta ar fi lovit-o. Raluca Pastramă locuieşte de aproximtiv o lună la părinţii ei, alături de cele două fetiţe, Maria şi Rosa, pe care le are cu Pepe.