O artistă în vârstă de 17 ani, desemnată Femeia Anului 2019: „A tulburat industria divertismentului cu muzica ei“

Billie a reuşit cu „Bad Guy“, în luna august a acestui an, să detroneze piesa care a petrecut cel mai mult timp pe primul loc în Billboard Hot 100 („Old Town Road“, cântată de Lil Nas X şi Billy Ray Cyrus - 19 săptămâni). Astfel, a plecat acasă cu două premii de la gala American Music Awards 2019: Cel mai bun artist debutant şi Cel mai bun artist rock alternativ. Atunci, adolescenta, vizibil emoţionată, le-a mulţumit fanilor săi şi familiei.

„Le mulţumesc celor de la AMA că s-au gândit la mine, mulţumesc echipei mele, echipei mele creative, care-mi permite să fac ce vreau aproape tot timpul. Mulţumesc fanilor, pentru că ei sunt singurul motiv pentru care sunt în viaţă. Le mulţumesc lui Chelsea, Michelle, Laura, Danny, Justin, Brandon, casei de discuri, fratelui meu, care este cel mai bun prieten al meu, mamei mele... nu ştiu unde s-a dus tata. Vă mulţumesc tuturor, am crescut urmărindu-vă. Vă iubesc, vă iubesc, vă iubesc“, a declarat Billie Eilish pe scena AMA 2019.

Cântăreaţa, desemnată, s-a clasat pe primul loc în mai multe topuri şi este cea mai tânără artistă nominalizată la patru cele mai importante categorii ale premiilor Grammy - album, înregistrare, cântec şi artist nou - . În total, ea a primit şase selecţii din partea Recording Academy. Albumul ei „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ a debutat în fruntea Billboard 200 în luna aprilie, astfel că a devenit prima artistă născută în acest secol care are un album pe primul loc.