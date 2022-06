Nicole Cherry: „La şase luni, fetiţa mea are gusturi muzicale bune“

Am întâlnit o nouă Nicole Cherry, o soţie fericită şi o mămică grijulie, dar şi cool, în acelaşi timp.

Ce muzică ai ascultat cât ai fost însărcinată şi ce muzică îi pui acum?

Am ascultat Adele foarte mult, am ascultat-o pe Andra. În general, muzica pe care o ascult eu îi place şi ei şi chiar a făcut, aşa, o pasiune pentru câteva piese: Easy on Me, piesa lui Adele, a fost preferata ei mult timp, îi place Pas cu pas de la Andra, La vie en rose, îi place şi Pablo Alborán, care este şi preferatul meu. Pot spune că, la şase luni, fetiţa mea are gusturi muzicale bune. (zâmbeşte)

Cine a cântat la petrecerea voastră? Tu ai cântat?

Eu am cântat cu toţi invitaţii mei. Trupa Feelings ne-a încântat cu două programe superbe, apoi am avut-o pe Andra, pe Carmen Chindriş, Damian Drăghici, Marius Babanu, Cristi Mega… Am avut mai mulţi artişti invitaţi.

Citeşte mai multe aici!