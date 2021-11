Mai multe celebrităţi cer eforturi mai mari din partea liderilor care participă la Conferinţa Naţiunilor Unite privind schimbările climatice

Iniţiativa „Right Here, Right Now", care se desfăşoară pe reţelele de socializare începând de miercurea aceasta şi la care participă de asemenea Cyndi Lauper, Chayenne, Quincy Jones, LL Cool J, Jason Mraz, Melissa Etheridge sau Jordan Sparks, solicită accelerarea obiectivelor incluse în Acordul de la Paris.

Grupul de celebrităţi, al căror mesaj se estimează că va ajunge la 630 de milioane de persoane, s-au alăturat Consiliului Drepturilor Omului al ONU, deoarece sunt de părere că schimbările climatice nu se limitează doar la criza mediului înconjurător.

„Suntem recunoscători celebrităţilor care ne susţin să promovăm schimbarea climatică ca pe o criză a drepturilor omului, deoarece oamenii de culoare, cei săraci şi cei marginalizaţi sunt cei care suferă cel mai mult de pe urma catastrofei climatice”, notează într-un comunicat David Clark, fondatorul campaniei „Right Here, Right Now", potrivit Agerpres.

"Este crucial să umanizăm această problemă prin perspectiva drepturilor omului, deoarece lumea trebuie să înţeleagă că deciziile care se iau au un impact real asupra oamenilor", a precizat Clark.

Pe lângă această campanie socială, Consiliul Drepturilor Omului va organiza împreună cu University of Colorado Boulder un summit la sfârşitul acestui an la care se aşteaptă să participe personalităţi din domeniul ştiinţific, politic, antreprenorial, universitar şi drepturilor omului, mai arată sursa citată.