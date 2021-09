Liliana Mocanu, actriţa din „Las Fierbinţi”, şi fiica ei, infectate cu COVID- 19: „Am o stare de rău continuu”

A ajuns la spitalul Matei Balş din Capitală, acolo unde a fost testată pozitiv. „Fiica mea s-a pozitivat. Aşteptăm de ieri salvarea. Nu a venit nimeni să îi facem un PCR. Sâmbătă m-am simţit foarte rău, a venit salvarea după 4 ore şi jumătate.

Am făcut un CT la Balş şi se pare că sunt bine pulmonar. Nu sunt vaccinată, am stat numai acasă şi am făcut teste de 3 ori pe săptămână. Am o durere musculară infernală, nu pot dormi. Mă dor toate”, a declarat Liliana Mocanu, la tv cu doar câteva ore înainte ca salvarea să ajungă la casa ei.

Liliana Mocanu spunea că spear ca o salvare să vină rapid şi să o testeze şi pe fiica ei, Ana. Actriţa a spus că spitalele sunt pline şi că ambulanţeţe sunt foarte solicitate, în unele cazuri ajunând şi dupa 72 de ore pentru a face un test PCR.