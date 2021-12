Irina Tănase, prima reacţie după ce Liviu Dragnea s-a despărţit de ea: Sunt la mijloc interese de a ne separa. Mă doare că n-a avut încredere în mine

Liviu Dragnea, 58 de ani, avea o relaţie stabilă cu Irina Tănase, 29 de ani, şi păreau să formeze unul dintre cele mai solide cupluri. Cu toate acestea, zilele trecute s-a spus că Irina ar fi fost părăsită de iubit, fapt confirmat acum de aceasta.

Irina Tănase a dezvăluit că Liviu Dragnea ar fi primit o presupusă conversaţie de-a ei cu un fost iubit. Irina Tănase s-ar fi văzut pe ascuns cu respectivul bărbat. Ea a negat totul, a spus că nu are un amant, că i-a fost tot timpul fidelă lui Liviu Dragnea.

„Despărţirea de Liviu este cel mai dureros moment pe care l-am trăit până acum. Ne leagă o poveste de 8 ani, în care i-am fost fidelă, l-am sprijinit necondiţionat şi n-au existat fapte de care să mă ruşinez. La vârsta mea, 29 de ani, n-am puterea să lupt singură împotriva unor neadevăruri. Am sentimentul amar că nu mă pot apăra, atâta vreme cât Liviu nu este dispus să mă asculte. Despărţirea dintre noi a fost bruscă. Mi-a trimis, într-o noapte, un SMS care conţinea conversaţiile pe care le-aţi publicat, şi ulterior nu l-am mai putut contacta. Pesemne că m-a blocat. Mă doare că n-a avut încredere în mine şi a hotărât să încheiem această poveste fără să-i pot dovedi că se înşală. Îl înţeleg însă. Este o persoană rănită, care a abandonat consideraţiile raţionale. Fiecare dintre noi poate trece printr-un asemenea moment. Când ne construim în minte anumite scenarii, când le alimentăm, ne e dificil să mai facem apel la logică.

Am însă răbdare şi speranţa că, într-o zi, mă va asculta şi va înţelege că i-am fost credincioasă. Poate doar naivitatea mea m-a adus în faţa acestei situaţii. Am crezut că persoanele apropiate, prietenii noştri comuni, ne sunt alături şi că nu sunt capabili de intrigi. Liviu este singurul bărbat pe care îl iubesc. Este singurul pe care l-am iubit în ultimii 8 ani. Nimeni nu a mai avut loc în sufletul meu şi, dincolo de orgolii, cred că şi el înţelege. Sufăr şi bănuiesc faptul că şi el este rănit. Nu poţi să fii legat de o altă persoană vreme de 8 ani şi să nu mai existe nici urmă de ataşament”, a declarat Irina Tănase pentru gândul.ro.

„N-am agreat niciodată apariţiile publice, mesajele prin intermediul presei, dar aceasta este singura formă prin care mă pot adresa lui. Şi vreau să fiu împăcată că am putut face totul pentru a-l readuce înapoi. Când vine vorba despre bărbatul iubit, despre Liviu, renunţ la orgolii. Îl iubesc şi îl aştept acasă! Sper să se întoarcă, să continuăm! Nu îmi e frică de cuvinte, nu mă feresc de ele.

De altfel, nu este prima oară când se încearcă despărţirea noastră. Noi am traversat şi alte momente critice, când Liviu era hrănit cu informaţii false, când eram prezentată într-o lumină nefavorabilă, dar l-am convins de fiecare dată că nu am nimic de ascuns şi că loialitatea este pentru mine o valoare de la care nu mă dezic.

Şi de această dată sunt la mijloc interese de a ne separa şi ştiu ce afirm. Nu aş vrea să nominalizez pe nimeni. Nu doresc să port vreun război prin presă cu nimeni. Nici cu Codrin Ştefănescu, nici cu altcineva”, a spus aceasta.

„Am încercat să-mi amintesc exact fiecare discuţie, pe care am avut-o cu vreun alt bărbat, fiecare întâlnire. N-am nimic să-mi reproşez, fiindcă ştiu că nu i-am greşit. În urmă cu trei luni, am primit informaţii că ar exista imagini care să mă compromită. Dacă există, rog să fie făcute publice! Dacă m-am întâlnit cu vreun alt bărbat, au fost întâlniri strict inofensive, fără nicio altă conotaţie. Mi s-a întâmplat să intru în vila lui Codrin Ştefănescu şi să rămân acolo două ore, să ies singură de la el. Ar putea fi interpretată şi o asemenea întâlnire. Dar Codrin ştie ce am discutat atunci şi care a fost sensul acelei vizite.

Durerea mea este că nu pot vorbi cu Liviu, să avem o discuţie pe marginea informaţiilor apărute. Îi cer doar să mă asculte! Şi, după discuţia noastră, să ia orice decizie consideră că ar fi oportună. Eu nu îi voi obliga niciodată să mă iubească dacă nu mai are puterea să simtă acest lucru”, a continuat Irina Tănase.

„Este o făcătură, aşa cum v-aţi convins şi voi, numărul de telefon din conversaţii aparţine unui om de afaceri străin, care nici măcar nu vorbeşte româneşte. De când ne cunoaştem, foarte multă lume a încercat să ne despartă, pentru că au vrut sa îi facă rău lui Liviu. În această poveste nu contez eu, nu mie vor sa îmi facă rău, chiar dacă îmi fac. Ma întreb şi eu, dacă e adevărată, oare de ce nu a ieşit această poveste când era preşedintele PSD? Sau când a fost închis?

Tot ce pot să vă spun este că Liviu este omul meu, omul pe care îl iubesc, lângă care am stat întotdeauna şi lângă care îmi voi trăi viaţa. Iar celor care au plănuit acest lucru în perioada asta, când în sfârşit începeam să ne traim şi noi viaţa frumos, să le fie ruşine pentru că suntem înainte de sărbătoarea Crăciunului şi se joacă cu atâta usurinţă cu vieţile oamenilor. Pentru mine Liviu este totul, viaţa mea. Ce fel de fiinţe pot fi aceia care produc asemenea minciuni şi mizerii în ajunul Naşterii Domnului nostru Iisus?”, a încheiat Irina Tănase.

Zilele trecute, Liviu Dragnea a avut o primă reacţie după ce s-a spus că s-a despărţit de Irina Tănase. El a spus că „din respect pentru familia mea şi pentru românii care au probleme serioase în aceste vremuri, nu mă voi apuca să îmi comentez relaţiile şi alegerile personale. Nu mă caracterizează, n-am făcut-o niciodată şi nu o să încep acum”, a transmis marţi seară Liviu Dragnea, pe pagina sa de Facebook.