Incredibila viaţă a Incredibilului Hulk: Actorul Mark Ruffalo a visat că are o tumoare pe creier şi doctorul i-a confirmat diagnosticul. După operaţie, a avut faţa paralizată

Îl ştii din rolul lui Hulk, dar şi din filme ca Foxcatcher, The Kids Are All Right, Spotlight şi Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Are o carieră de succes, pe care a început-o, însă, cu greu, obţinând primul mic rol în 1989, după nu mai puţin de... 800 de audiţii la care a fost fără să obţină vreun răspuns. Practic, asta este definiţia perseverenţei, nu-i aşa? Iar în tot acest timp, Mark şi-a câştigat existenţa muncind ca barman. Cinci ani mai târziu, însă, atunci când lucrurile începeau, în sfârşit, să se aşeze încetul cu încetul din punct de vedere profesional pentru el, prietenul lui cel mai bun a murit. O dramă care l-a făcut să preţuiască şi mai mult viaţa.

În anul 2000 s-a căsătorit cu actriţa Sunrise Coigney, cea care l-a inspirat să persevereze, urmându-şi visul chiar atunci când lucrurile păreau fără speranţă. "Ea a crezut neîncetat în mine şi m-a încurajat neîntrerupt. Nu ştiu dacă aş fi reuşit fără ea", a mărturisit actorul. La scurt timp după ce s-a însurat, însă, Mark a avut cel mai ciudat vis: se făcea că avea o tumoare pe creier care îi punea viaţa în pericol. Şi deşi pare incredibil, visul s-a dovedit o premoniţie. Pentru că, zguduit fiind de ceea ce visase, Mark s-a dus pentru investigaţii la doctor şi a descoperit că totul era adevărat. Avea o tumoare pe creier.