Horia Brenciu, despre soţia sa: „Îi admir forţa şi răbdarea cu care ne ţine pe mine şi pe cei 4 copiii ai noştri în frâu“

Horia Brenciu trăieşte o frumoasă poveste de dragoste, de mai bine de 14 ani, cu Alice Dumitrescu, iar împreună cresc patru copii, de care se simt tare mândri. Spune că familia este „pansament” pentru orice, iar pentru soţie are numai cuvinte de laudă: „Îi admir viaţa, cariera, realizările, toate îndeletnicirile pe care le are prin casă şi în afara ei şi aici mă refer în special la grădinărit. Îi admir forţa şi răbdarea cu care ne ţine pe mine şi pe cei 4 copiii ai noştri în frâu. O admir şi o ador pentru toate momentele matinale când mă cheamă la micul dejun. Şi cred că o să mai am multe de admirat la ea…”, a spus Horia Brenciu pentru avantaje.ro.

Chiar dacă recunoaşte că este gelos, nu se ceartă cu soţia din astfel de motive, în casă predominând „zâmbetele, chiotele şi îmbrăţişările”: „Omul e un adevărat univers. Alice respectă regula asta. Nici eu nu fac rabat de la ea. Concluzia e că mai avem multe de descoperit şi de experimentat”a mai spus Horia.