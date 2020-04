Hamilton Bohannon, unul dintre cei mai importanţi muzicieni din perioada disco, a murit la vârsta de 78 de ani

Bohannon, originar din Newnan (Georgia), a murit vineri, 24 aprilie, potrivit unui ziar local care a citat mai mulţi membri ai familiei lui.

Hamilton Bohannon a fost toboşarul lui Stevie Wonder în 1964, după care a fost angajat de Motown Records ca lider de trupă, scrie news.ro.

Grupul lui, Bohannon & The Motown Sound, a susţinut turnee împreună cu mai multe staruri ale genului, precum Stevie Wonder, Marvin Gaye, Smokey Robinson, Diana Ross and the Supremes, The Temptations şi Four Tops.

Şi-a început cariera solo şi a lansat primul album, „Stop & Go“, în 1973. Până la finalul anilor 1980, Bohannon a mai lansat 18 albume. Muzica lui a fost populară în acea perioadă, însă doar o piesă, „Good Stompin Music“, a ajuns în Billboard Hot 100, în 1975.

Compoziţiile lui au fost folosite de artişti ca Jay-Z, Justin Timberlake, Mary J. Blige şi Snoop Dogg.

În 2019, piesa lui „Save Their Souls“ a fost inclusă în coloana sonoră a filmului „Just Mercy“, în care au jucat Michael B. Jordan, Jamie Foxx şi Brie Larson.

Cel mai recent single al lui, „Bohannon Combination Gumbo Mix“, a fost lansat în luna februarie.