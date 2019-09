Halle Berry: cum reuşeşte să arate fabulos la 53 de ani

Cu perseverenţa ei, Halle a reuşit să îl impresioneze până şi pe Peter Lee Thomas, antrenorul ei personal. ''Nu am ştiut ce vârstă are când am cunoscut-o, nu eram interesat de asta. În momentul în care am aflat, am fost complet şocat, pentru că are disciplina şi forţa unei femei de 25 de ani" , a spus Peter pentru revista People.

Halle Berry este fidelă sportului, dar şi alimentaţiei sănătoase. Frumoasa mulatră a adoptat un regim special pentru că suferă de diabet.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: