Giulia Nahmany, despre relaţia cu soţul ei şi suferinţele care au încercat-o în ultimii ani. Ce apreciază actriţa la George Burcea

Pe lângă provocările pe care 2020 ni le-a oferit tuturor, Giulia Nahmany a trecut prin­tr-o perioadă plină de încer­cări, pe care ea le consideră ca făcând parte din evoluţia per­sonală, de care se preocupă constant. Şi dacă ar fi să spunem ce este Giulia, ne-ar fi greu să alegem, deoarece ea e actriţă, cântăreaţă, producătoare de filme şi femeie de afaceri. În acest interviu am vorbit despre toate schim­bările din viaţa ei, atât cele pozitive, cât şi cele mai puţin plăcute, şi am descoperit că nu e fata răsfăţată căreia toţi cred că nu-i lipseşte nimic.

Ai lansat o carte, ai făcut un film la Hollywood, ai cântat pe scena Cerbului de Aur, ai avut şcoală de machiaj, din afară pare că ai tot ce-şi poate dori o femeie. Ce-ţi lipseşte, totuşi? Ştiu că aşa poate părea, dar eu am muncit foarte mult în ultimii ani să evoluez spiritual pentru a putea să mă iubesc şi să mă accept cu adevărat. Acceptarea de sine este unul dintre cele mai dificile lucruri şi trebuie să ne identificăm imperfecţiunea şi să lucrăm la ea. Nu-mi lipseşte nimic din lucrurile materiale, nici în ceea ce priveşte cariera nu pot spune că îmi lipseşte ceva, dar ceea ce chiar îmi lipseşte este timpul să fac tot ce-mi doresc, pentru că eu mă implic personal în toate aceste proiecte.