George Clooney, internat cu pancreatită după ce a slăbit galopant 12 kilograme

IGeorge Clooney are probleme de sănătate (Foto: arhivă).

Astfel, actorul şi-a impus să slăbească aproape 12 kilograme pentru a-l interpreta pe supravieţuitorul unei catastrofe globale. "Cred că am vrut să slăbesc prea repede şi nu am avut grijă de mine", a povestit Clooney, care a trebuit să petreacă mai multe zile sub supraveghere medicală, după ce i s-a descoperit pancreatita. Totul s-a întâmplat chiar cu 4 zile înainte de a începe filmările.