Florin Zamfirescu nu-l recunoaşte pe George Burcea ca actor: „Joacă prin paturi rol de Casanova?“ Reacţia acestuia

Zilele trecute, pe pagina sa de Facebook, actorul Florin Zamfirescu (71 de ani) s-a întrebat cine e George Burcea. Nu ştie nimic despre cariera lui: „Dragilor, cine este «actorul» George Burcea? Ce roluri a jucat in scurta-i carieră? Joaca prin paturi rol de Casanova? Am căutat pe internet şi nu am găsit niciun actor cu numele asta. De ce jigniţi aceasta breasla? Nu mai aveţi nevoie de ea?“, a notat acesta.

Răspunsul lui George Burcea a venit acum: „Ziua bună, domnule profesor Florin Zamfirescu si sărbători cu sănătate, linişte si înţelepciune să aveţi. Dacă nu mă anunţa un coleg de postarea dumneavoastră nu o vedeam nici în următorii 10 ani - când probabil avea să fie prea târziu pentru unii dintre noi, dar ghinionul dumneavoastră s-a numit actorul Gigi şi implicit eu, «actorul» George Burcea care, domnule profesor, a absolvit chiar la ai dumneavoastră colegi de la IATC/ATF/UNATC, în perioada în care dumneavoastră vă pregăteaţi de o pensionare uşoară, domnule.“

