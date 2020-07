Detectivul Horatio Caine din CSI Miami e total schimbat. Actorul David Caruso are la activ mai multe mariaje şi câte iubiri pasagere

A jucat în filme pentru televiziune, dar şi în producţii pentru marele ecran, iar averea sa este estimată la 40 de milioane de dolari. David Caruso este născut pe 7 ianuarie 1956 şi crescut într-un loc numit Queens, Forest Hills, New York. Tatăl său era Charles Caruso, corector la un ziar, iar mama sa, Joan, era bibliotecară. David a urmat o şcoală catolică.

În 1974 termină facultatea şi îşi încearcă norocul în afaceri. După şase ani îşi face debutul în cinematografie. Apare în Fără avertizare (1980) şi Getting Wasted (1980), dar şi în Gentleman and An Officer (1982), China Girl (1987), Thief of Hearts (1984), First Blood (1982), Blue City (1986), and Twins (1988).

