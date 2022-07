Dan Negru: Litoralul grecesc pare în multe locuri o adunătură de Eforie a anilor '90. Atena, un ghetou

Prezentatorul TV afirmă de asemenea că grecii sunt de admirat pentru felul cum reuşesc să-şi exploateze resursele rămase, dar ţara noastră este „mult peste Grecia” şi îi îndeamnă pe români să se „ridice din genunchi”.

„Oamenii, grecii, admirabili. Ei ştiu că turismul e singura lor salvare într-o ţară in care statul a eşuat. Economia Greciei se bazează pe veniturile din turism. Dacă noi aveam tradiţia si istoria Greciei si prezentul ei de azi, i-am fi crucificat pe toţi. Suntem mult peste ce are Grecia azi ! Noi, cei asupriţi mereu în istoria noastră n-am decăzut aşa cum au făcut-o grecii de-a lungul istoriei lor. În 200 de ani de la independenţă, Grecia a intrat in faliment de 7 ori. Când ni se pare ca alţii sunt mai mari decat noi, să ne ridicăm din genunchi”, a conchis acesta.

